El municipio de Real (Valencia) es el reino de la cazalla

La cazalla tiene su reino en Real, la localidad valenciana de la Ribera Alta que durante muchos años contó como industria de grandes beneficios, las destilerías familiares y artesanas en las que se elaboraban diversas marcas de anises y cazallas y en donde desde el pasado año se celebra la Feria de la Cazalla y el Concurso de Cazalla de la Comunidad Valenciana.

La celebración de esta feria busca rendir homenaje a esa tradición licorera del municipio, que llegó a contar con más de 40 bodegas y destilerías a principios del siglo XX dedicadas a la producción de vinos y destilados. Aunque los orígenes de esta actividad se remontan al siglo XIX, la etapa de mayor esplendor en la localidad, tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX. La más famosa de todas las cazallas del Real, lo fue, además de por su indiscutible calidad licorera, porque la familia Garrigós, propietaria de una de las más sólidas destilerías de la localidad a principio del siglo XX, tomó prestado como marca, con los consiguientes permisos y autorizaciones, el nombre del por entonces presidente del gobierno Antonio Maura, ministro conservador y presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII. Y así nació el Anís Maura, cuya fama se extendió por toda la geografía española mientras su popularidad se mantuvo en alza. Mucha gente aún recuerda el formato de su botella con forma de guitarra y la empresa llegó a exportar miles de botellas a toda Europa durante las primeras décadas del pasado siglo.

La cazalla es un aguardiente de tradición típicamente española, cuyo origen se sitúa mayoritariamente en el pintoresco pueblo sevillano de Cazalla de la Sierra y que destaca por su sabor seco o dulce y robusto y que es muy popular en la Comunidad Valenciana; especialmente apreciado antiguamente, por la gente trabajadora del campo. Su graduación varía entre aproximadamente los 35º y los 46 y hasta 48º de alcohol por volumen y eso le convierte en un trago tajante y contundente, que hoy en día se consume en comidas familiares, amistosas, paellas y sobre todo en los típicos almuerzos tan revalorizados y de moda.

La Fira y el Concurs 2025

El Real, hasta 2009 conocido con el toponímico de Real de Montroy, celebraba desde el pasado viernes al domingo 26 la II Fira de la Cassalla y el II Concurs de Cassalla de la Comunitat Valenciana con un gran respaldo popular y la presencia en la competición de destacadas destilerías valencianas, que han dado realce al certamen que respaldo el Ayuntamiento de la localidad.

El premio global a la Mejor Cassalla 2025 de esta feria de Real, ha recaído, por decisión de un amplio jurado en deliberación probatoria, en Cassalla Cerveró, de Cullera, una bodega histórica, cuya producción artesanal se realiza en alambiques que datan del siglo pasado, manteniendo inalterable la receta original.

El Ayuntamiento del Real ha rendido homenaje a su tradición destilera y bodeguera y a su industria agroalimentaria con la II Fira de la Cassalla, pensada también para impulsar el comercio y el turismo del municipio ante los cientos de visitantes que se han acercado al reciento del Parc Real.

Cassalla, anises, licores y las famosas "orelletes" su postre típico elaborado con cazalla.