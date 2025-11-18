Una Navidad con 2,6 millones de luces led en Alicante

Alicante ilumina la Navidad el próximo viernes con 2,6 millones luces led y con el gran árbol y los adornos renovados por completo al entrar en vigor el nuevo contrato de alumbrado para las fiestas de la ciudad.

El encendido abarca 130 emplazamientos con 557 arcos, 546 motivos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas, 29 carteles de felices fiestas y seis figuras de suelo, dos junto al árbol en la avenida de la Constitución, tres en la Explanada y una en la plaza de la Montañeta. Estos adornos tienen forma de regalos y bolas de Navidad de gran tamaño.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha avanzado que “este año vamos a disfrutar de unas luces espectaculares para ambientar nuestras calles en Navidad que también ayudarán a la dinamización del sector comercial y hostelero”. “Queremos que Alicante viva una Navidad a lo grande con todas las actividades programadas en las que la decoración y las luces juegan un papel fundamental”, ha explicado la edil.

La iluminación se ha renovado con respecto al año pasado y en la zona centro predominará un color uniforme. Serán en total 214.600 watios de potencia lumínica repartida por el centro, la playa y los barrios de Alicante, “la ciudad que más motivos coloca para adornar los barrios”, ha precisado García.

El gran árbol de 18 metros de altura que se está montando estos días en la avenida de la Constitución también cambia este año y se encenderá con luces que se quedarán fijas y en un mismo tono. La avenida se convertirá en uno de los ejes principales de la Navidad con la instalación de otros dos grandes adornos navideños.