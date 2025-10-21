El PP niega que vaya a utilizar lenguaje sexista y dice que sigue el criterio de la Real Academia Española

El PP ha negado esta mañana que vaya a imponer un lenguaje sexista en Les Corts Valencianes y que lo que va hacer es aplicar los criterios lingüísticos de la Real Academia Española (RAE): "Es absurdo el lenguaje inclusivo que cada vez que en el reglamento aparece la palabra 'diputado' tenga que especificarse expresamente 'diputados y diputadas'.

Al acuerdo para modificar el Reglamento de Les Corts en este y otros aspectos, el PP ha contado con el apoyo y la inspiración de Vox.

Pero la modificación implica también las comisiones que se celebran en el Parlamento reordenándolas y haciendo desaparecer la de Igualdad y colectivo LGTBI

Según explican desde el PP "se actualiza el régimen de comisiones reestructurando sus contenidos, manteniendo, el mismo número de Comisiones legislativas, doce en total. De este modo, Empleo, que estaba en Política Social, ahora pasa a Industria. Derechos Humanos, que era una comisión no legislativa, pasa a integrarse en Familia, Política Social e Igualdad, que sí tiene ese rango legislativo. Y explican que "la comisión de Derechos Humanos por falta de contenido solamente se ha convocado tres veces esta legislatura. Dos de ellas para la elección de los miembros de la mesa".

Las materias de la comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI se integran también dentro de esta comisión.

Asuntos Europeos con una actividad reducida como Comisión no legislativa y que solo se ha reunido cuatro veces esta legislatura, se incluye en otra que sí lo es, como Coordinación. Se crea una nueva Comisión Legislativa como es Innovación, Universidades y Desarrollo Tecnológico.

Respecto a las comisiones de trabajo "no se excluye ninguna. Al revés, se adaptan los grupos de trabajo a la realidad de la estructura del Gobierno Valenciano como en cualquier parlamento".

Plan de Estadística

Respecto a la modificación del Plan de Estadística explican que lo que se ha aprobado en la comisión de Hacienda junto con el Plan de Estadística no es ninguna enmienda, es una propuesta de resolución que no modifica el informe ni se incorpora formando parte del mismo. No implica ningún mandato expreso, puesto que el encabezamiento especifica que se lleve a cabo "en la medida de las posibilidades técnicas y materiales se incorpore".

Y explican respecto al contenido concreto de la propuesta de resolución que "conocer los gastos reales en materia de sanidad y servicios sociales es necesario para administrar los recursos disponibles y realizar una previsión de los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento". Y así mismo "conocer los datos de aportación al estado del bienestar por parte de la población migrante sirve también para poner en valor la aportación que realiza gran parte de ellos al sistema".