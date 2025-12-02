La niña de 4 años ingresada tras un tratamiento dental en Alzira (Valencia) recibe el alta

La niña de 4 años que ingresó en la UCI pediátrica del hospital Clínico de València tras ser sometida a un tratamiento en una clínica dental de Alzira (Valencia) ha recibido el alta hospitalaria, según han informado fuentes sanitarias.

La menor fue sometida al tratamiento dental en la misma clínica privada en la que recibió tratamiento otra niña de 6 años que posteriormente falleció.

La niña de 4 años acudió a Urgencias del hospital de la Ribera el pasado 20 de noviembre tras haber sido atendida en la clínica dental, con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València.

Este mismo día una niña de 6 años ingresó en el Servicio de Urgencias del hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida en la misma clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga los hechos y la Conselleria de Sanidad inició también una investigación sanitaria que pueda contribuir a explicar lo que ocurrió como fármacos administrados, trazabilidad de los mismos o autorizaciones de la clínica.