Noches asfixiantes de 26 grados en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha vuelto a registrar una noche tórrida, con mínimas que no han bajado de los 25 grados, en varios puntos de la región, como en Valencia, donde el termómetro ha registrado una mínima de 26,3 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En Miramar la mínima ha sido de 25,9 grados, en Pego de 25,3 en Alicante de 24,6, en Rojales de 24,2, en Torreblanca de 24,0 y en Sagunto de 23,7 grados.

Asimismo, Aemet ha confirmado que la noche del domingo al lunes fue la más cálida registrada desde 1911 en el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología en Castellón de la Plana-Almassora, con una mínima de 27,1 grados.

El crecimiento del número de noches con temperaturas mínimas iguales o mayores a 25 grados en las últimas décadas ha sido muy notable, según los registros de Aemet.

En toda la década de 1940 y 1950 se registró únicamente una noche tórrida -en cada caso-, ninguna en los 20 años posteriores, cuatro en los ochenta, doce en los 90, 21 en los 2000, 40 en los 2010 y 80 en los últimos cinco años.