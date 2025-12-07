Las nuevas joyas artísticas de la Casa Museo Benlliure de Valencia

Un impulso en forma de arte para la Casa Museo Benlliure de Valencia. El Ayuntamiento acaba de adquirir tres piezas que vienen a completar el discurso expositivo de este espacio dedicado a una de las sagas artísticas valencianas más importantes: los Benlliure. Se trata de tres cuadros con la firma de José Benlliure Gil (Valencia 1855 -1937) que han supuesto un desembolso de cerca de 30.000 euros. Son «Campamento gitano» (12.700 euros sin IVA), «La doma» (6.350 euros) y «En la posada del sol» (6.350 euros). Tres piezas de pequeño formato que ya están en la Casa-Museo Benlliure y que pronto pasarán a exhibirse en la exposición permanente de la institución. En los tres casos son cuadros muy representativos de la producción romana de Benlliure.

Los lienzos, según asegura el concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno, «permitirán restablecer la coherencia y continuidad del relato museográfico, aportando ejemplos genuinos de la producción romana de José Benlliure, caracterizada por su detallismo, pincelada suelta y vibrante contenido».

En el caso de «Campamento gitano», el cuadro representa una escena costumbrista en la que doce personajes se desenvuelven con gran naturalidad en un entorno próximo al mar. Bajo un intenso celaje, que ocupa la mitad superior de la composición, se desarrolla, desde el plano más alejado al más próximo, un sistema montañoso, un caserío fortificado de tonos blanquecinos y dos casas de tejados rojizos. Este cuadro se presentó en la exposición «José Benlliure Gil (1855-1937)». Por su parte, «En la posada del sol» es un cuadrito muy representativo de Benlliure que se enmarca en la llamada pintura de «casacón», que tiene como protagonistas a soldados vestidos a la manera del siglo XVIII. La escena se desarrolla a en una placeta situada junto a una casona con arco de medio punto cegado identificada con un letrero como la Posada del Sol. Esta obra fue subastada en la casa de subastas Christie’s con el título de «Fuera de servicio».

"La doma", de José Benlliure Gil LA RAZÓN

Finalmente, «La doma» es una típica escena benlliuresca que muestra el virtuosismo de su autor. Representa una simpática escena en la que un fraile tiene dificultades a la hora de montar un borrico que, enfurecido, levanta sus dos patas traseras a la vez, dificultando el manejo de su improvisado jinete. La obra también fue subastada en la casa de subastas Christie’s con el nombre de «Fuera de control».

Cabe destacar que el actual equipo de Gobierno municipal, en manos de la alcaldesa María José Catalá, ha dado un impulso a la compra de obras de arte para la Casa-Museo Benlliure de Valencia. En apenas dos años y medio de mandato, el Consistorio ha adquirido cinco piezas (entre las que se incluyen estas tres). Una de ellas es «La Panollera», de José Benlliure Gil. La otra, «La sopa en el convento de Asís», también de este autor, costó más de 20.000 euros. A ellas hay que sumar la compra de una colección fotográfica de Francisco Sanchis, que valía 3.000 euros, y la donación al Consistorio del «Retrato de Rafael Pastor», de José Benlliure Gil, una pieza valorada en 9.000 euros. No obstante, el anterior gobierno del Rialto en el Ayuntamiento solo adquirió tres piezas desde 2019: «Zoco moro», «Costa de Nápoles» y «Acuarelas de La Barraca».

Las anteriores compras

