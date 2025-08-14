Nuevo incendio en Cofrentes, municipio que acoge una central nuclear

A las 19:00 de la tarde de este jueves el servicio 112 de Emergencias informaba a través de sus redes sociales de un nuevo foco de incendio en la provincia de Valencia, el octavo en poco más de 24 horas.

Este se ha producido en Cofrentes, municipio vecino de Teresa de Cofrentes, que fue el primero y donde ya se han calcinado 504 hectáreas, pero cuyo incendio está perimetrado.

Hasta Cofrentes se han desplegado dos dotaciones y una brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ocho medios aéreos, un coordinador forestal, una unidad de prevención de incendios y voluntarios del propio pueblo.

El incendio sigue pendiente de evolución, pero preocupa sobremanera al estar ubicada en el municipio la central nuclear que abastece con más de la mitad de la electricidad a la Comunitat Valenciana.