Obras de urgencia en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante para evitar desprendimientos

Obras de urgencia en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante, el monumento más visitado de la ciudad -700.000 personas al año- y un icono de la misma; la imagen de todas las postales y ahora también de los imanes de las tiendas de souvenirs. Y las obras se ejecutan para evitar desprendimientos de rocas para lo que se colocará una malla en la zona del Parque de La Ereta.

Así lo ha comunicado hoy el portavoz del Gobierno Local, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno Local. Según Villar, hay un informe municipal que da cuenta de ese riesgo en el macizo del Benacantil; informe que, a su vez, se encargó a raíz de las obras para habiltiar una nueva senda peatonal en el tramo que une el Parque de La Ereta a la entrada del Portón de la fortaleza. Unos trabajos que por seguridad se han paralizado, ha indicado Villar, desde el 19 de agosto.

Ante el riesgo de desprendimiento, Villar ha precisado que se colocara una malla protectora en el monte Benacantil.

El contrato para las obras de urgencia en el Castillo de Santa Bárbara se ha adjudicado por 1,5 millones de euros a la mercantil CHM Obras, y el plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses.