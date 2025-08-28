Ocho atendidos tras un accidente múltiple entre dos camiones y varios coches en la A-7 a la altura de Godella (Valencia)

Ocho personas han sido atendidas con contusiones y mareos tras la colisión entre dos camiones y varios turismos a primera hora de esta tarde en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Godella (Valencia), en un accidente que ha obligado a cortar un carril de circulación sentido Barcelona y causado varios kilómetros de retenciones.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 14.37 horas ha entrado el aviso de la colisión entre varios coches y dos camiones en el punto kilométrico 359 de la A-7 a la altura de Godella (Valencia).

Al lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia TNA, cuyos sanitarios han atendido a un total de ocho personas.

De ellas, el SAMU ha trasladado a una mujer de 67 años con dolor en el cuello y contusión en el muslo al Hospital General de Valencia, y los dos SVB han trasladado también a ese mismo centro sanitario a una mujer de 37 años con contusión en el abdomen y a otra de 66 con contusiones en las piernas.

Las otras 5 personas, que presentaban contusiones y mareos, han sido atendidas en el lugar mismo del accidente y no han necesitado traslado.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha especificado en su cuenta de X que el accidente ha tenido lugar por un "alcance" entre los vehículos.