Octubre se despide de la Comunitat con alguna lluvia y temperaturas más bajas

El primer fin de semana de noviembre las temperaturas apenas variarán en la Comunitat Valenciana, donde el cielo estará el sábado poco nuboso con intervalos de nubes altas, el domingo predominarán los intervalos nubosos, con posibles precipitaciones débiles, y el viento será flojo de componente oeste.

Este viernes, último día de octubre, el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas, las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo un ligero descenso de las mínimas en el sur de Alicante, y el viento será flojo de componente oeste, con intervalos de oeste moderado en el litoral central durante la jornada, y por la tarde se darán intervalos de intensidad moderada, de oeste en el interior de Valencia y de suroeste en el litoral de Alicante.

El sábado, fiesta de Todos los Santos, el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad media en la mitad norte a últimas horas, las temperaturas apenas variarán y el viento será de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral durante la jornada y en general a últimas horas.

El domingo predominarán los intervalos nubosos, más abundantes la primera mitad del día, con probables precipitaciones débiles a primeras horas en el interior, sin descartarlas en el resto, y también a últimas horas no se descartan en el norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las mínimas en la mitad sur y descenso de las máximas en el interior de Castellón, y el viento será del oeste, flojo con intervalos de moderado, tendiendo la segunda mitad del día a noroeste moderado en Castellón, nordeste moderado en el litoral de Valencia y a viento flojo variable en el resto.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 14,4 y 22,9 grados; Valencia 16,6 y 22,8 grados; y

Alicante 14,7 y 23,7 grados.