La Oficina de la Energía de Valencia asesora a más de 10.000 personas en su factura de la luz

La Oficina de la Energía de la Fundació València Clima i Energia, impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, ha atendido durante el primer semestre de este año a más de 10.000 personas, a quienes ha acompañado "hacia un modelo energético más justo, eficiente y sostenible", según fuentes municipales.

Este servicio municipal, que comenzó su andadura en 2019, se ha convertido en un espacio "esencial" para el asesoramiento en energía, la lucha contra la pobreza energética y la promoción de la transición energética en València, informa este miércoles el Ayuntamiento.

Actualmente, la Oficina de la Energía cuenta con tres sedes fijas -en los barrios de Aiora, Parc de l’Oest y Torrefiel- y un servicio itinerante, la Oficina de l’Energia Mòbil, que lleva sus actividades y asesoramientos a mercados, pedanías, centros sociales y otros espacios comunitarios.

Un equipo profesional de trece personas trabaja diariamente para ofrecer orientación especializada a la ciudadanía, organizar talleres, promover el autoconsumo, fomentar el ahorro y la eficiencia energética y apoyar iniciativas vecinales y educativas en toda la ciudad.

Durante los seis primeros meses de 2025, la Oficina ha atendido a un total de 10.226 personas y mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos años.

Esta cifra incluye asesorías personalizadas, visitas espontáneas, participantes en talleres, jornadas formativas y actividades realizadas por la Oficina de l’Energia Mòbil.

Las fuentes destacan el aumento de las asesorías individuales, que han alcanzado las 745 citas, un 12,2 % más que en el mismo período del año anterior, e indican que las temáticas más demandadas siguen siendo el derecho a la energía -con el 39 de las consultas- gracias a la colaboración con los centros municipales de servicios sociales y la revisión y optimización de facturas energéticas, que concentran el 34 % de las atenciones.

También destaca el interés creciente por las energías renovables y el autoconsumo, ámbito que representa ya el 9 % de las asesorías, así como las consultas vinculadas al ahorro energético y la rehabilitación de viviendas, que suponen el 18 % del total.

Además, en el primer semestre de 2025 se han impartido 100 talleres, en cuestiones como la cocina climática, la gestión de la ansiedad climática, el certificado de eficiencia energética o la utilización de herramientas digitales para optimizar su factura, lo que supone un incremento del 22 % respecto al año anterior con un total de 1.162 personas participantes.

También la Oficina de l’Energia Mòbil ha intensificado su presencia en espacios de proximidad, y ha realizado 35 servicios en mercados, pedanías, centros municipales y otras ubicaciones y ha atendido a 710 personas, un 22,4 % más que el año anterior.

En cuanto al impulso de las energías renovables, destaca el lanzamiento del kit de dinamización de autoconsumo en fincas, dirigido a promover la instalación colectiva de placas solares en edificios residenciales.