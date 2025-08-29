Ojo si vuelves de vacaciones este fin de semana: la DGT prevé más de 626.000 desplazamientos en la Comunitat Valenciana

La operación especial Retorno del verano 2025 se desarrolla en la Comunitat Valenciana a partir de las 15:00 horas de este viernes hasta las 24:00 horas del domingo, 31 de agosto. Por ello, estos días se establecerán medidas especiales de regulación y de ordenación del tráfico que afectarán a Alicante, Castellón y Valencia.

En esta operación especial se espera, a nivel nacional, un total de 5.060.000 desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 626.934 desplazamientos corresponden a la Comunitat Valenciana.

A estos movimientos de retorno por finalización de vacaciones, se unirá una importante afluencia de vehículos que seguirán produciéndose en los principales ejes y pasos fronterizos por la fase retorno de la Operación Paso de Estrecho. La última fase de la OPE (15 de julio al 15 de septiembre) incrementa aún más el número de movimientos de largo recorrido en el Corredor Mediterráneo (A-7 y AP-7).

La DGT realiza un llamamiento a la prudencia de todos los conductores. y subraya la necesidad de respetar las normas de seguridad: velocidad establecida, las distancias de seguridad, apagar el móvil y llevar bien puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el caso de menores y descansar cada dos horas en el caso de trayectos largos, entre otras.

Durante los dos meses de verano, la DGT ha previsto 100.848.000 de desplazamientos de largo recorrido en todo el ámbito nacional, de los cuales 13.710.145 en la Comunitat Valenciana, un 2,25% más de los registrados el verano pasado en este territorio.

Días y horas de mayor intensidad de circulación

Viernes, 29 de agosto de 16 a 21hs

Sábado, 30 de agosto de 16 a 21hs

Domingo, 31 de agosto de 08 a 14hs y de 16 a 21hs

Carreteras y tramos conflictivos

Provincia Alicante

A-70: Pk. 0 - 31,2. Accesos y salidas de la circunvalación de Alicante.

N-332: Pk.157 - 159. Acceso a Altea. Pk.95 - 86,5. Accesos a El Altet-Santa Pola y costa. Pk.49 - 55. Accesos a Torrevieja.

Provincia Castellón

CV-13: PK. 16,4. Ramal de enlace con AP-7 y N-340 en Torreblanca.

Provincia Valencia.

A-3: Pk. 300 - 295. Tramo Requena (Entrada). Pk. 347 - 352. Tramo Quart de Poblet (Entrada/Salida).

A-7/A-3: Pk. 339 de A-3. Enlace de las dos autovías (Entrada/Salida).

N-332: Pk. 221,7 - 213,5. Extremos de la variante de Gandía y travesías de Bellreguard y Oliva reguladas por semáforos (Entrada/Salida). Pk. 236,8.

Acceso a Tavernes de la Valldigna y playas (Entrada/Salida). Pk. 251,3. Rotonda de acceso a Cullera y playas (Entrada/Salida).

CV-500: Tramo entre el fin de la autovía y la Rotonda del Sidi en la salida y entre la Rotonda del Perellonet y la del Saler en los retornos.