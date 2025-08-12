La ola de calor dará una tregua a la Comunitat aunque se registrarán picos de 38 grados

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso claro este martes en toda la región salvo en Alicante, que será más atenuado, según el pronóstico de la Aemet, que mantiene el aviso de nivel amarillo por picos de hasta 38 grados en el interior sur de Valencia y de 36 en el litoral y extremo sur de la Comunitat.

Este martes se espera cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior y probables chubascos y tormentas ocasionales, sin descartar que sean localmente fuertes y estén acompañados de rachas muy fuertes de viento.

Para mañana se esperan igualmente cielos despejados con probabilidad de chubascos en el interior de la mitad norte por la tarde, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios, de modo que continuarán los valores significativamente elevados en Valencia y el sur de Alicante.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes: Castellón 27,1 y 36,9; Valencia 25,6 y 36,4; y Alicante 22,2 y 34,8.