Once personas incluido un bebé y un niño de dos años ingresados tras un accidente entre tres coches en la AP-7 a la altura de Castellón

Once personas, entre ellas un bebé de meses, un niño de dos años y tres menores de entre 15 y 17 años, han resultado heridas de diversa consideración en un accidente ocurrido la tarde de este lunes en la autopista AP-7, a la altura de Castellón de la Plana, en el que se han visto implicados tres vehículos.

El siniestro se ha producido sobre las 18:00 horas, en el kilómetro 425, en sentido a Barcelona, y ha obligado a cortar el carril izquierdo provocando retenciones de entre dos y tres kilómetros, según han informado a EFE desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), han señalado que hasta el lugar se han movilizado dos ambulancias de transporte -un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU- cuyo equipo médico ha asistido a once personas por contusiones y traumatismos.

Entre los heridos están un bebé de meses, un niño de dos años, tres menores con edades comprendidas entre los 15 y 17 años y dos mujeres y un hombre de entre 30 y 45 años.

Cuatro de las personas heridas han sido trasladadas al Hospital de La Plana y otras cinco al Hospital General de Castellón, mientras que otras dos han sido dada de alta in situ, según el CIU.

Por otra parte, esta misma tarde, sobre las 17:00 horas, se ha registrado otro accidente entre dos camiones, en el kilómetro 422 de la AP-7 a su paso por el término municipal de Benicàssim (Castellón), que ha generado retenciones de tres kilómetros.