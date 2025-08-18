Orihuela autoriza capturar y cazar jabalíes para evitar pérdidas a la agricultura

El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por un bipartito de PP y Vox, ha anunciado este lunes que durante todo 2025 autoriza la captura o caza de jabalíes con el objetivo de minimizar los daños que provocan en el campo del municipio.

En un comunicado, el consistorio dirigido por el popular José Vegara ha indicado que ha tomado la decisión "ante los últimos daños en cultivos e infraestructuras" de riego de las explotaciones agrícolas y ha asegurado que los jabalíes están causando "importantes pérdidas económicas a los agricultores".

La concejala de Medio Ambiente, Noelía Grao, del PP, ha señalado que su departamento continuará trabajando en coordinación con agricultores, sociedades de cazadores y autoridades competentes para dar respuesta a este problema.

Según esta concejalía, de acuerdo con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio este tipo de autorizaciones se regulan a través del procedimiento ‘solicitud de control de ungulados silvestres en zonas comunes de caza’ que permite modalidades como esperas, ganchos, batidas o recechos.