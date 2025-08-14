El Palau de la Música de Valencia traslada el inicio de la temporada a otros auditorios tras los daños de la sala Iturbi

El Palau de la Música de Valencia trasladará la actividad del inicio de la temporada, es decir, la correspondiente al mes de septiembre y octubre, a otros espacios como el Palau de les Arts, el Palacio de Congresos y la Rambleta tras la caída hace unas semanas de una parte del techo de la sala Iturb.

El coliseo municipal vuelve, con esta decisión, a revivir el pasado. Ese que le hizo estar cerrado cuatro años, con todo lo que eso conllevó -pérdida de abonados y de prestigio musical- mientras se acometía una reforma integral tras la caída de los techos de la sala Iturbi y de la Joaquín Rodrigo.

Ahora, como ha anunciado el Ayuntamiento de Valencia este jueves, "tras una revisión técnica realizada recientemente, el informe sobre la misma indica que el 28 de julio, durante trabajos de limpieza, se produjo un desprendimiento de unos tableros del falso techo de la sala Iturbi (aproximadamente 7 metros cuadrados)", aseguran desde el Consistorio. Y añaden que la empresa especializada Aidimme ya realizó estudios y refuerzos en 2022 y 2023, pero ahora "se considera necesaria una nueva revisión especializada para evaluar los daños, documentar las zonas afectadas y determinar las reparaciones y medidas de seguridad antes de la reapertura".

Por ello, según el comunicado que han hecho público este jueves, "la programación prevista de septiembre y los primeros días de octubre se ha reubicado en Les Arts, el Palacio de Congresos y La Rambleta. Próximamente, el Palau de la Música publicará un comunicado con toda la información".

Estas mismas fuentes señalan que están a la espera "del informe solicitado a la UTE Becsa-Bertolín sobre lo sucedido en el incidente que produjo el desprendimiento". "Y, tras una primera inspección técnica, se está trabajando para poder reabrir al inicio de la temporada, (mediados de octubre para abonados), una vez se hayan inspeccionado completamente todos los falsos techos y se hayan realizado las reparaciones que se consideren oportunas durante el mes de septiembre", aseveran. Al finalizar estos trabajos, aseguran, se emitirá un informe definitivo sobre el estado de los falsos techos y se certificará su seguridad.

Desde el Consistorio señalan que las actuaciones previstas a realizar son la revisión del camaranchón por parte de una empresa especializada y realizar un refuerzo donde sea necesario así como cubrir con tela el hueco de la placa desprendida (sin impacto acústico ni en la seguridad del público, artistas o de la propia sala).

La inspección, aseveran, comenzará el 1 de septiembre y días después se iniciarán los trabajos de carpintería. "En septiembre se encargaría la fabricación de los paneles necesarios y se instalaran tras la finalización de la temporada, ya que se requiere de la instalación de una cimbra (andamio) y el cierre de la sala durante dos meses y medio", relatan desde el Palau.