El paro baja en noviembre en 2.641 personas en la Comunitat Valenciana, un 0,90 % menos

El paro registrado el mes de noviembre en la Comunitat Valenciana ha bajado en 2.641 personas, lo que supone un descenso del 0,90 % respecto al mes anterior y sitúa el número total de personas desempleadas en 292.116.

La variación anual se sitúa de este modo en 22.947 desempleados menos (-7,28 %) que en noviembre del año anterior, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo.

Además, la afiliación a la Seguridad Social en noviembre sumó 27.324 personas en la Comunitat, un 1,21 % más que en octubre, hasta alcanzar las 2.269.315 personas afiliadas.

En los últimos doce meses la afiliación ha subido un 3,79 %, con 82.893 afiliados más este noviembre que ese mes en 2024, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto de España, el mercado laboral perdió en noviembre 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado, mientras que el paro bajó en 18.805 personas gracias al sector servicios en el arranque de la campaña de compras navideñas.

El descenso de la afiliación deja el total de cotizantes en 21,82 millones, la cifra más alta para un noviembre, y el descenso del paro en el conjunto del país, similar al del año pasado, deja el total personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2,42 millones, la cifra más baja para este mes desde 2007.

En la Comunitat Valenciana, por provincias, en noviembre el paro ha subido en 226 personas en Alicante (+0,19 %) respecto a octubre, mientras que ha bajado en 723 personas en la provincia de Castellón (-2,22 %) y en la de Valencia, con 2.144 desempleados menos (-1,50 %).

En el último año las tres provincias han reducido el paro: en Valencia en 12.046 personas (-7,88 %), en Alicante en 8.119 (-6,42 %) y en Castellón en 2.702 (-7,83 %).

La cifra total de parados al cierre de este noviembre es de 140.843 en la provincia de Valencia, 119.468 en Alicante y 31.805 en Castellón.

De los 292.116 desempleados totales, 179.079 son mujeres y 113.037 hombres, y de ellos 18.898 son menores de 25 años, según el Ministerio de Trabajo.

Por sectores de actividad, la agricultura ha bajado el paro en 143 personas, la industria en 496, la construcción en 387 personas y el sector servicios en 1.869 personas, mientras que en el colectivo sin empleo anterior ha aumentado en 254 personas.

De esta manera, el sector servicios cuenta con 206.363 desempleados, la industria con 34.324, el colectivo sin empleo anterior con 23.293, la construcción con 21.069 y la agricultura con 7.067.

Entre los extranjeros, el desempleo ha subido en 106 personas, un 0,20 %, y afecta a un total de 54.103 personas, de los que 19.008 son comunitarios y 35.095 extracomunitarios.

En cuanto a los contratos firmados en noviembre, que suman un total de 124.033, 62.968 son indefinidos y 61.065 temporales.