Parte hacia León el relevo del contingente de bomberos de València que colabora en la extinción de los incendios forestales

Esta mañana ha partido hacia Castilla y León el relevo del contingente de Bomberos de la ciudad de València que se encuentra en esta autonomía ayudando en las tareas de extinción de los incendios forestales. Once agentes han partido esta mañana desde el Parque de Bomberos de Campanar y se han desplazado hacia Chiva, donde coincidirán con el resto de la dotación valenciana que también viaja hacia León. Desde este punto, y ya todos juntos, iniciarán el trayecto hacia la comunidad autónoma de Castilla y León para relevar a la dotación desplazada desde el pasado lunes y ponerse a disposición de la dirección de la emergencia.

A lo largo de estos días, los agentes de València desplazados a la zona se han integrado en el dispositivo de la Generalitat y han estado destinados a la localidad de Compludo mientras que los que llegan a partir de hoy se desplazarán a una ubicación más al norte. El dispositivo de València ha defendido en las últimas horas la ladera de una montaña, de gran valor ambiental, para evitar que el fuego saltara al otro lado.

Por su parte, Miguel Hernández, oficial de bomberos de València, y una de las personas que hoy viaja hacia León, ha explicado antes de la salida que “los medios materiales enviados por València se han empleado sobre todo en tareas logísticas y, en concreto, se han ocupado de abastecer de agua las dotaciones del consorcio provincial especializadas en la lucha contra los incendios forestales”.

El Ayuntamiento de València mantiene en la zona 2 vehículos autobomba, una autobomba ligera de 6.500 y una autobomba urbana pesada de 11.000 litros, dos vehículos ligeros y material. Los medios técnicos continúan en la zona y el relevo se limita al dispositivo humano.

El operativo del Ayuntamiento de València se engloba en el envío conjunto de los tres consorcios de bomberos de la Comunitat Valenciana y los ayuntamientos de València, Castellón y Alicante y que coordina la Generalitat. El conseller de Emergencias mantuvo una reunión el pasado lunes con responsables de los consorcios provinciales de bomberos y de los tres ayuntamientos para perfilar los detalles del operativo.