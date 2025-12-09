Pérez Llorca desliza que pedirá el acta a Mazón si acaba investigado por la dana

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado por esperar a que la jueza que instruye la causa por la gestión de la dana de octubre de 2024 saque conclusiones para tomar una decisión sobre la situación del expresidente Carlos Mazón, quien mantiene su acta de diputado.

Llorca se ha pronunciado así durante su participación en los Encuentros SER, donde preguntado por si va a exigir el acta a Mazón, ha considerado que hay que ser "respetuoso con los tiempos y las normas", y ha señalado que un dirigente político no puede "tomar una decisión personal sin atender a lo que marcan los estatutos del partido".

El presidente ha destacado que este asunto forma parte de una investigación judicial, por lo que cuando la jueza saque conclusiones y se vea qué conclusiones saca, se tomarán "las medidas que corresponda en base a los estatutos del partido".

Pérez Llorca ha defendido que en unos tiempos que "en este país cuesta, no que dimita alguien, sino que un político tenga la humildad de reconocer errores o pedir perdón", el PP "ha sido ejemplar". "Hemos sabido asumir errores, pedir perdón y asumir las responsabilidades políticas", ha dicho.

Pedirá reconstrucción y financiación a Sánchez

Asimismo, Pérez Llorca, ha afirmado que lo primero que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que tiene previsto mantener con él será "coordinación" para afrontar la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la dana de octubre de 2024.

El presidente de la Generalitat ha dicho que no puede ser que los políticos se peleen mientras las personas afectadas por esta tragedia necesitan ayuda y no han recuperado aún la normalidad, y ha mostrado su "vergüenza" porque todavía no se haya constituido una comisión mixta.

Otras de las cuestiones que reclamará al presidente del Gobierno en la reunión, para la que aún no hay fecha, serán infraestructuras, la reforma de la financiación, regularidad en los pagos del FLA o que haga suyas algunas inversiones asumidas por la Generalitat y que han generado deuda.