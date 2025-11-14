Pérez Llorca (PP) habla de "buena sintonía" tras reunirse con la dirección de Vox

El secretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana y candidato del PP a relevar a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este viernes una reunión con la dirección de Vox para buscar un pacto de investidura, en la que según ha habido "buena sintonía".

Así lo ha señalado el propio Pérez Llorca en su cuenta de X, en la que ha afirmado que en esa reunión ha habido también "voluntad de alcanzar un acuerdo por responsabilidad con la reconstrucción" tras la dana, una cuestión "de máxima prioridad para ambas formaciones".

El también síndic del grupo popular en Les Corts Valencianes ha manifestado que desde su formación serán "muy transparentes cuando haya novedades relevantes" en las negociaciones para conseguir la investidura, que requiere de los votos de Vox, ya que los populares tienen en el hemiciclo diez escaños menos que la mayoría absoluta.

Pérez Llorca fue designado el pasado martes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el candidato a relevar al frente de la Generalitat a Mazón, quien dimitió el pasado 3 de noviembre, si bien hasta ahora no se había hecho público ningún contacto ni negociación entre ambos partidos.

El 19 de noviembre finaliza el plazo abierto por Les Corts Valencianes para registrar la candidatura a la presidencia de la Generalitat, tras lo que el Parlamento valenciano tiene que fijar el pleno de investidura entre los 3 y los 7 días hábiles siguientes, según establece el reglamento parlamentario.