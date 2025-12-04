Pérez Llorca inicia los primeros contactos con las víctimas de la dana y llama a las asociaciones

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha telefoneado a las responsables de las dos principales asociaciones de víctimas de la dana para buscar un acercamiento y explorar la posibilidad de celebrar una reunión.

Según han confirmado las presidentas de la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, y la de la Associació Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, Pérez Llorca se puso en contacto con ellas -en el caso de la primera asociación llamó a la vicepresidenta, Carmina Gil- este pasado miércoles por la tarde.

Ambas han constatado que la conversación fue cordial y que, tras la misma, convocarán sendas asambleas extraordinarias para abordar con el resto de asociados la posibilidad de dicho encuentro con el presidente y su posible contenido.

"La conversación ha sido totalmente cordial, nos ha dicho que se pone a nuestra disposición para hablar, aunque sin concretar nada por ninguna de las partes. Se ha hecho un ofrecimiento y ahora consultaremos con los socios. El tono es completamente diferente al de Carlos Mazón, cosa que agradecemos", ha explicado Mariló Gradolí.

En este mismo sentido se ha pronunciado Rosa Álvarez: "Es otra persona, otras formas diferentes y eso está bien, aunque para ser mejor que el anterior presidente no hacía falta mucho más. Nos ha sentado mal que no haya hecho nada de lo que le pedíamos -ceses-, ni un guiño en su composición del Consell", que hoy ha tomado posesión.

Ambas asociaciones estudian ahora cómo organizar la consulta con sus miembros para atender a la petición de Pérez Llorca, si bien han reconocido que "vienen malas fechas" y que las presentes Navidades "se presentan incluso peor que las anteriores".

"El año pasado por estas fechas muchos estábamos prácticamente quitando barro todavía, pero ahora las ausencias y los vacíos se hacen brutales", admite Rosa Álvarez