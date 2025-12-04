Acceso

Pérez Llorca inicia los primeros contactos con las víctimas de la dana y llama a las asociaciones

Las dos entidades mayoritarias decidirán en asamblea las acciones a llevar a cabo tras la llamada del nuevo presidente

Pérez Llorca contacta con las víctimas de la dana, que convocarán asambleas para decidir "cómo encaran la situación"
Pérez Llorca contacta con las víctimas de la dana, que convocarán asambleas para decidir "cómo encaran la situación"
El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha telefoneado a las responsables de las dos principales asociaciones de víctimas de la dana para buscar un acercamiento y explorar la posibilidad de celebrar una reunión.

Según han confirmado las presidentas de la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, y la de la Associació Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, Pérez Llorca se puso en contacto con ellas -en el caso de la primera asociación llamó a la vicepresidenta, Carmina Gil- este pasado miércoles por la tarde.

Ambas han constatado que la conversación fue cordial y que, tras la misma, convocarán sendas asambleas extraordinarias para abordar con el resto de asociados la posibilidad de dicho encuentro con el presidente y su posible contenido.

"La conversación ha sido totalmente cordial, nos ha dicho que se pone a nuestra disposición para hablar, aunque sin concretar nada por ninguna de las partes. Se ha hecho un ofrecimiento y ahora consultaremos con los socios. El tono es completamente diferente al de Carlos Mazón, cosa que agradecemos", ha explicado Mariló Gradolí.

En este mismo sentido se ha pronunciado Rosa Álvarez: "Es otra persona, otras formas diferentes y eso está bien, aunque para ser mejor que el anterior presidente no hacía falta mucho más. Nos ha sentado mal que no haya hecho nada de lo que le pedíamos -ceses-, ni un guiño en su composición del Consell", que hoy ha tomado posesión.

Ambas asociaciones estudian ahora cómo organizar la consulta con sus miembros para atender a la petición de Pérez Llorca, si bien han reconocido que "vienen malas fechas" y que las presentes Navidades "se presentan incluso peor que las anteriores".

"El año pasado por estas fechas muchos estábamos prácticamente quitando barro todavía, pero ahora las ausencias y los vacíos se hacen brutales", admite Rosa Álvarez

