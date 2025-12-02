Pérez Llorca toma hoy posesión del cargo de presidente de la Generalitat valenciana ante Les Corts

El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión este martes ante el pleno de Les Corts Valencianes del cargo de presidente de la Generalitat, tras haber sido investido el pasado jueves gracias a los votos del PP y Vox en sustitución del dimitido Carlos Mazón.

Una vez publicado su nombramiento por el rey en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo presidente tiene que jurar o prometer el cargo y acatar el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana ante Les Corts, y a continuación efectuar una 'Proposició' sobre su programa de gobierno, que no será objeto de debate y tras la que concluirá el pleno.

El reglamento de Les Corts establece que para jurar o prometer el cargo tiene que utilizar una fórmula en valenciano, según la cual mientras tenga el cargo de president acatará la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia "sin engaño" y guardará "fidelidad a la Generalitat".

Está previsto que el acto comience con un minuto de silencio en recuerdo del expresident de la Generalitat José Luis Olivas, fallecido el pasado sábado.

Pérez Llorca renunció a la alcaldía de Finestrat (Alicante) el pasado viernes, un día después de ser elegido por los votos de PP y Vox como el octavo president de la Generalitat desde la aprobación del Estatut y el sexto del Partido Popular, y el sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó su nombramiento por parte del rey.

Una vez tome posesión, a partir de ese momento tendrá que anunciar los nombres de las personas que le acompañarán en el Gobierno valenciano para lo que resta de legislatura.