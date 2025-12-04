Pilar Bernabé (PSOE), se excusa sobre el caso Salazar: "Hemos detectado el problema y puesto solución"

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido sobre las denuncias de dos militantes socialistas contra el exdirigente de su partido Paco Salazar por acoso sexual que han "detectado el problema y puesto la solución", y ahora una comisión de expertos trabaja "para abordar esta cuestión con la máxima empatía y sensibilidad".

Así lo ha señalado este jueves a los medios de comunicación, tras la reunión celebrada anoche por las responsables de Igualdad del PSOE, en unas declaraciones en las que ha asegurado que no toleran "ningún acto que sea reprobable y desde luego, vergonzante", y que siempre se han tomado "muy en serio" y han sido "inflexibles" en esta cuestión.

"La voluntad del PSOE siempre ha sido proteger a las mujeres que denuncian y que se hayan podido sentir acosadas", ha indicado Bernabé, quien ha animado al resto de partidos, y en concreto a quienes "mantienen en sus filas a personas condenadas o acusadas" por violencia de género, a que también apliquen un protocolo contra el acoso.

La también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha hecho hincapié en que, tras detectar que ha habido un problema, han puesto "todo lo posible para intentar solventarlo y solucionarlo y atender especialmente a las mujeres que no se hayan podido sentir suficientemente atendidas o arropadas".

Ha defendido que el PSOE "siempre ha puesto en marcha todos los mecanismos posibles para parar cualquier tipo de comportamiento negativo", y por eso es el único partido que tiene un protocolo contra el acoso, que activó en julio y está "en constante mejora".

Bernabé ha señalado que otros partidos no tienen ese protocolo, porque "no les resulta ni necesario ni importante" y se dedican a dar "muchas lecciones", aunque tienen "en sus filas y en el Congreso de los Diputados gente que está directamente condenada por violencia de género".

Desde el PSOE "pedimos perdón y disculpas" a las mujeres que hayan sentido que no se les había atendido, ha manifestado la responsable de Igualdad del partido, quien ha añadido que lo hacen con la certeza de que hay una comisión que está trabajando desde el primer momento y lo seguirá haciendo.

"Vamos a mejorar todos los mecanismos", se ha comprometido Bernabé, quien ha precisado que si detectan un fallo enseguida lo ponen sobre la mesa "para poderlo arreglar", y en el caso Salazar le consta "que se va a intentar resolver de la manera más rápida posible, con una comisión de personas expertas, sensibles y adecuadas para abordar esta cuestión con la máxima empatía y sensibilidad".

Ha pedido esperar que, tal y como establece el protocolo contra el acoso del partido, esa comisión "resuelva y haga un informe fundado con toda la información", ya que la denuncia se hizo por un canal anónimo privado y lo que sabe es lo que ha leído en los medios de comunicación.

Bernabé ha asegurado que el PSOE siempre apoyará y acompañará a las mujeres que denuncien situaciones de acoso, y ha pedido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que no pretenda darle lecciones sobre esta cuestión, dada su actuación en políticas de igualdad.

Catalá "no es la persona más adecuada para hablar de tibieza, cuando en las políticas de igualdad en la ciudad de València se ha recortado el presupuesto un 60 %", con una reducción de "un millón de euros", y se "cargó de un plumazo" la discriminación positiva a las mujeres víctimas de género en los planes de empleo, ha aseverado.