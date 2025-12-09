La plaza del Ayuntamiento tendrá cuatro zonas distintas y huirá el diseño de "franquicia".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado esta mañana el anteproyecto de la reforma de la plaza del Ayuntamiento que dividirá la superficie de 38.506 metros cuadrados en cuatro zonas distintas, cuya reforma se abordará ordenadamente para que la plaza siga dando su servicio. "será una plaza única, uqe nos identifique, y que no pueda estar en Madrid o Barcelona. No quiero una plaza de franquicia", ha dicho la alcaldesa.

Las cuatro zonas en las que se divide la reforma de la plaza son "la catedral de la pólvora", o zona central que será por donde empiece la reforma; el jardín de San Francisco, que se sitúa donde antes estaba este convento y comprende la fuente así como la estatua de Vinatea; la zona de Marqués de Sotelo; y la de la calle San Vicente.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado que este anteproyecto será consensuado con los comerciantes de los puestos de flores, con la Junta Central Fallera, con los comerciantes del centro histórico, para pulsar todas las sensibilidades.

También ha explicado que se respetará, "como no puede de otra forma" la catedral de la pólvora y se ensalzará la visualización "de los edificios históricos tan bonitos, como es el caso del edificio de Correos que será referente mundial con la sede de la Hispanic Society".

Giner ha dicho que la reforma cumple los objetivos del Plan Valentia "con ordenaciones urbanísticas coherentes frente al urbanismo de ocurrencia". "Es un cambio absoluto que dé identidad a nuestra ciudad, basado en el catálogo de criterios que aprobamos recientemente para el casco histórico de la ciudad".

Según ha considerado Giner, "desde los años 60 las intervenciones han sido puntuales y nunca se ha abordado con seriedad y rigor la actuación que requiere esta plaza. Un lugar donde los valencianos nos identifiquemos y que podamos disfrutar de una gran zona para el peatón". Y ha explicado que "el proyecto mira de la Estación del Norte hasta la plaza de la Reina".

En el espacio central que es la "catedral de la pólvora" y que mide 17.141 metros cuadrados pasaremos "del trapecio al estilo ataúd, heredado del antiguo aparcamiento y se le quiere dar forma de elipse donde todo orbita". Esta zona tendrá variaciones en el tono de granito con formas volátiles que sugieren el movimiento a la manera de "volaorets" (petardo volador). Se adornará con arbolado de hojas caducas y envergadura controlada y se pasará de 103 árboles a 237". Tanto el edificio de Correos como el Ayuntamiento se deja libre de vegetación y también se apreciarán diáfanos desde la fuente.

La zona de Correos "es una de las zonas más complicadas". Se configura como una subplaza y un arbolado mediterráneo que hace guiños a los paisajes de Sorolla.

En la zona del Jardín de San Francisco, la fuente se completa con un manantial. Los redactores del proyecto sugieren destacar el paso de la Vía Augusta por ese enclave.

La zona de la calle San Vicente se remodela como plataforma continua que llegue de la plaza de la Reina a Estación del Norte.

Por último, en Marques de Sotelo se configura un bulevar contemporáneo con andenes , aceras y se permite el paso de vehículos rodados.

El presupuesto de la obra es de 11.448.905 sin iva.

La alcaldesa ha concluido que "hemos conseguido identidad con pequeños detalles y conseguimos que el transporte público llega al centro para reducir el vehículo privado pero poder llegar al centro".