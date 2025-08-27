El portavoz de Vox dice que la inseguridad por la inmigración le recuerda los atentados de ETA

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha afirmado este miércoles que cada día hay una nueva noticia sobre la "inseguridad" que genera la "inmigración ilegal", lo que le recuerda cuando en su infancia todos los días había un "atentado terrorista de ETA que generaba inseguridad".

"Desde luego no es comparable, gracias a dios, una banda terrorista con la inseguridad de nuestras calles", ha afirmado Llanos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics de Les Corts, y ha añadido que es "grave" que los españoles estén expuestos "como una diana" a la "inseguridad" que produce en las calles la inmigración.

Preguntado entonces sobre si vincula los atentados de ETA con la "inseguridad" que a su juicio provoca la inmigración, ha afirmado que no lo ha vinculado, sino que ha contado un recuerdo de su infancia, y ha insistido en la "inseguridad que provoca una política de puertas abiertas que llama a la inmigración ilegal, que les abandona en la calle y luego muchos de ellos tienen que delinquir para poder sobrevivir".

Ha afirmado que hay un "aumento exponencial" de la violencia y de la inseguridad" en las calles, consecuencia de la política tanto del PP como del PSOE de "efecto llamada de la inmigración ilegal, masiva, indiscriminada de personas no identificadas" y de quienes "pasan por menores extranjeros sin serlo".

"No es solidaridad, es negocio institucionalizado", ha aseverado Llanos, quien ha destacado que en la Comunitat Valenciana la asistencia a cada menor extranjero no acompañado "supone 6.500 euros sustraídos del bolsillo de los valencianos", que van a "toda la trama que se ha montado alrededor de esos centros de menores", mientras "no llegan las ayudas" por la dana.

El síndic de Vox ha reclamado que esos menores extranjeros no acompañados vuelvan a sus países de origen y que se vayan cerrando progresivamente los centros que les acogen, que "suponen en gran medida focos de delincuencia".

Ha recordado que para aprobar los presupuestos del Consell de Carlos Mazón para 2025 pusieron como condición que, en la medida de las competencias de la Generalitat, se repatriara a los menores extranjeros no acompañados y no se fomentaran "las políticas de inmigración ilegal, masiva e indiscriminada", y ha asegurado que "se están llevando a cabo ya".

Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado preguntado por estas afirmaciones que "los hechos racistas son mucho más peligrosos que las palabras racistas", y ha añadido que condena los dos, pero sobre todo "los hechos racistas", que es lo que en su opinión hace el Gobierno de España con el decreto de reparto de esos menores.

"Es la política más racista que he conocido en mi vida, y encima la promueven los partidos de izquierda", ha afirmado el síndic del PP, quien ha indicado que quienes reprochan a Vox muchas cosas son "los que utilizan a los menas de Canarias para negociar acuerdos políticos con Puigdemont y con los partidos como Bildu" que sustentan al Gobierno.

Pérez ha afirmado que están "indignadísimos" y "absolutamente en contra" de ese reparto, y ha pedido que le expliquen al pueblo valenciano por qué tienen que llegar a la Comunitat esos menores por un decreto del Gobierno de España y no al País Vasco o a Cataluña.

La portavoz adjunta socialista María José Salvador ha calificado de "abominables" las afirmaciones de Vox, que van en su línea de "generar odio" con unas declaraciones en las que olvidan que están hablando de personas que arriesgan su vida para buscar un futuro mejor.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que lo que le apena no son las "majaderías" que dice Vox, sino ver al PP "arrastrarse bajo los postulados de la extrema derecha" y entrar cada día más en el marco de personas "sin corazón" que solo buscan "un conflicto permanente para sacar un rédito político personal".

Las comidas y cenas del Consell

Por otra parfte, el síndic de Compromís ha acusado este miércoles al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, y al conseller de Educación, José Antonio Rovira, de gastar 22.000 euros en comidas y cenas en los primeros seis meses de este año.

Baldoví ha explicado en la rueda de prensa que finalmente el Consell ha publicado en el Portal de transparencia, "con un retraso de seis meses", los gastos de caja fija del primer semestre del año, que evidencian que "ni Mazón, ni Gan Pampols, ni Rovira hacen un uso razonable" de ese mecanismo.

Así, ha explicado que el presidente se ha gastado en comidas y cenas abonadas con la caja fija en un semestre 11.000 euros, Gan Pampols 6.000 y Rovira 5.000 euros, y ha criticado especialmente que el vicepresidente segundo, "que tiene un sueldo de 101.000 euros año, pase incluso facturas de 2 euros" por "el café o la Coca-cola que se ha tomado".

Más allá de las cantidades, ha aseverado el síndic de Compromís, esto es "un símbolo" de la manera de entender el Gobierno del Consell de Mazón, cuyos integrantes no están "para servir a la gente, sino para servirse".

Baldoví ha destacado que todavía están esperando que el president de la Generalitat ofrezca explicaciones de "por qué quería colarle a todos los valencianos la celebración de su cumpleaños como gasto público", y ha indicado que hay consellers que hacen "un uso razonable" de la caja fija, pero no es el caso de Mazón, Gan Pampols ni Rovira, que encabezan el listado de mayor gasto.