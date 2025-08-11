El PPCV defiende los festejos taurinos como un recurso turístico que genera riqueza

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón (PPCS), Marta Barrachina, ha defendido este lunes en el municipio de Càlig la tradición de los festejos taurinos como "recurso turístico que dinamiza la provincia y genera riqueza y empleo".

Barrachina ha asistido este lunes a uno de los actos vertebrales de las fiestas patronales que la localidad castellonense celebra en honor a San Lorenzo y cuya entrada taurina, al estilo Calijó, está declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, según ha informado el partido en un comunicado.

"Este año se cumplen quince años de esta declaración que pone en valor la riqueza cultural, la afición taurina y la fiesta de este pueblo único", ha manifestado la presidenta provincial del PPCS, quien ha afirmado que es "un motivo más que sobrado para visitar y conocer Càlig y compartir esta fiesta".

Barrachina ha estado acompañada por el secretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, quien se ha desplazado hasta el municipio para festejar con los vecinos de Càlig esta convocatoria multitudinaria.

"Con la portavoz del PP en Càlig, Candela Anglés, como anfitriona, estas fiestas son una muestra de la cultura que nos identifica como provincia", ha manifestado Marta Barrachina.

A la exhibición de trashumancia ha continuado la singular entrada que simboliza "el orgullo y la pasión de mi tierra. Una provincia que tiene en el toro mucho más que una fiesta. Porque esta entrada es cultura y es riqueza", ha subrayado la dirigente popular.

Por este motivo, ha añadido, "desde las instituciones que gobernamos apoyamos con hechos estas celebraciones. Con el compromiso económico que garantiza futuro y desarrollo a mi tierra y refuerza la afición que a tantos nos moviliza".

Ha indicado que, en el caso de la Diputación de Castellón, este año la institución ha destinado 140.000 euros de ayudas para asociaciones y peñas taurinas de la provincia.

"El mundo taurino es sinónimo de empleo y desarrollo, es un activo turístico, motor económico de un interior que nuestras políticas ponen en valor con inversiones y desarrollo", ha destacado Barrachina.

Ha concluido indicando que es "una oportunidad los 365 días del año porque, ahora sí, la gestión útil al servicio de los ciudadanos inyecta desarrollo y crea riqueza para hacer del mundo rural un hogar con futuro".