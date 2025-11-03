El PPCV trata de controlar su tercera implosión en 15 años

En julio de 2011 el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dimitía tras haber ganado por mayoría absoluta unas elecciones autonómicas. El aval de la ciudadanía no fue suficiente para sostener la imagen de un jefe del Consell sentando en el banquillo de los acusados. Entonces le sustituyó Alberto Fabra, alcalde hasta ese momento de Castellón.

La absolución de Camps en el llamado «caso de los trajes» no fue suficiente para que el PP volviera a coger pulso ni para borrar la corrupción que lo ligaba a la trama Gürtel, todavía quedaban muchos casos que juzgar. Esta circunstancia, ligada a los inevitables ajustes derivados de los efectos de la crisis de 2018, llevaron al PSPV a recuperar la Generalitat tras 20 años en la oposición. Lo hizo, eso sí, gracias a una coalición con Compromís y con Unides Podem.

Los malos resultados electorales y el estallido de otros casos como el «Taula» abrieron en canal al partido y provocaron la intervención directa de la dirección nacional sobre el PPCV. En 2016 se constituyó una gestora con el objetivo de tutelar un proceso que permitiese a los populares recuperarse de una etapa negra, incluso se habló de poner en marcha un refundación profunda del partido que incluía un cambio de nombre. Nada de esto se llevó a cabo.

Los populares trataban de sobrevivir de esta segunda crisis con dos mujeres al frente. Isabel Bonig, acabaría siendo aclamada presidenta en un congreso en abril de 2017 y junto a Eva Ortiz, se pusieron al frente de un partido que pasó meses de extremada complejidad.

Fue aquella época en la que el PP llegó a votar a favor de la reprobación de Rita Barberá en Les Corts. Después vendría la muerte inesperada de la ex alcaldesa en 2016. El partido seguía hecho trizas.

El trabajo de Bonig y Ortiz, no obstante, no les valió para que la dirección del PP, con Pablo Casado como presidente, confiase en ellas tras haber superado la travesía en el desierto que se les había encomendado.

En mayo de 2021 Isabel Bonig anunciaba, sin poder contener las lágrimas, que dimitía. Dejaba la política porque su partido le había retirado el apoyo. El elegido de Génova era Carlos Mazón.

Así comenzó el PP una nueva etapa. Mazón era elegido presidente del PPCV en julio de 2021. Llegaba dispuesto a poner fin a las dos legislaturas de gobiernos de izquierdas, y lo consiguió.

El mayo de 2023 el PP lograba la mayoría parlamentaria y no solo eso, recuperó las tres Diputaciones provinciales y ciudades que había perdido como Valencia, Castellón o Elche. El viento volvía a soplar a favor de los populares. Solo había que mantener a Vox bajo control y aprovechar el desgaste del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero el 29 de octubre de 2024 una dana arrasó la provincia de Valencia y 229 personas murieron. La magnitud de la catástrofe se intuía ya compleja de superar antes incluso de saber todos los errores cometidos por Mazón.

Ahora el PPCV trata de controlar su propio destino para que el trabajo de estos dos años no se eche a perder y para lograrlo, el presidente que recuperó la Generalitat debe apartarse.