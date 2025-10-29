Primer aniversario de la dana: Alicante rinde homenaje a las víctimas con el silencio

Hoy es 29 de octubre, un día, sin duda, señalado, y en color rojo, en el calendario de la Comunidad Valenciana; porque hoy hace un año de la dana -acrónimo de depresión aislada en niveles altos-, que causó al menos 229 muertos en la provincia de Valencia.

Una riada, causada por ese fenómeno atmosférico, que marca un antes y un después en la región.

Tanto es así que instituciones de toda la provincia de Alicante se suman hoy, en silencio, al homenaje a las víctimas mortales y a los miles de damnificados por unas inundaciones que destrozaron casas, colegios, infraestructuras, polígonos industriales, etcétera.

Así, el Ayuntamiento de Alicante ha convocado hoy, a las 12 horas, un minuto de silencio en la playa del edificio consistorial y la Diputación, otro, y en la puerta del Palacio provincial.

Por su parte, la Universidad de Alicante también recordará a las víctimas de la dana en silencio, y el lugar es la escultura de la mano del campus de San Vicente del Raspeig.

A las 12.00 horas, la Subdelegación del Gobierno ha convocado otro minuto de silencio en el edificio de su sede. Y a esa misma hora Ferrocarrils de la Generalitat parará la circulación de trenes y tranvías, también en señal de duelo.