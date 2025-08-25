El PSPV pedirá que Mazón y Valderrama comparezcan ante Les Corts por la gestión de los incendios en la Comunitat

El grupo socialista de Les Corts Valencianes pedirá la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ante la diputación permanente de Les Corts -el órgano equivalente al pleno en vacaciones- por los incendios de este verano en la Comunitat Valenciana.

"Se ha evidenciado la falta de medios y el 70% de las unidades de bomberos están incompletas, con menos personal que el que se establece en los protocolos", ha denunciado este lunes en un comunicado la portavoz adjunta del PSPV María José Salvador.

La diputada socialista ha lamentado que Mazón "continúe con esa actitud victimista también en el caso de los incendios para utilizarlos como ariete contra el Gobierno de España, no aporte más recursos y siga sin fortalecer el sistema valenciano de emergencias".

Asimismo, la portavoz adjunta de Les Corts ha criticado que los valencianos y valencianas sigan con "un gobierno negacionista del cambio climático en la Comunitat Valenciana, que niega el calentamiento global, la agenda 2030 y que no cree en las políticas de proteccionismo ambiental".