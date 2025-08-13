Un rayo provoca un incendio forestal en Teresa de Cofrentes (Valencia)

Siete medios aéreos y otro de coordinación se han movilizado, junto a unidades terrestres, a un incendio forestal declarado en Teresa de Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia, que ha sido provocado por un rayo.

Al lugar del incendio se han desplazado dos unidades terrestres y tres helitransportadas de los Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, dos brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia y voluntarios de Ayora y de Cofrentes, además de los medios aéreos.

Emergencias de la Generalitat ha informado de la declaración del incendio forestal a las 16 horas de este miércoles.

Riesgo extremo

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha acordado extender el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes 18 de agosto debido a la previsión de altas temperaturas de cara al fin de semana.

Así se ha acordado en una reunión a la que han acudido la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida.

Irene Rodríguez ha destacado que esta reunión ha servido para “estar todos perfectamente informados de la situación meteorológica a la que nos vamos a enfrentar en los próximos días, coordinar todos los dispositivos de prevención y extinción de incendios y, sobre todo, tomar algunas medidas extraordinarias”. En este sentido, ha recalcado que “todos los dispositivos estarán preparados para hacer estos cuidados intensivos”.

En un comunicado, ha explicado que está prohibido el uso del fuego, pirotécnica y los trabajos mecánicos en terreno forestal. La secretaria autonómica también ha instado a la población a llamar al 112 en caso de avistar cualquier humo para que “de manera inmediata, se activen todos los mecanismos y todos los dispositivos de extinción de incendios”.