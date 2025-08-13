Reabren las cuatro playas de Oliva (Valencia) cerradas por contaminación fecal

La Generalitat ha notificado al Ayuntamiento valenciano de Oliva que puede volver a abrir al baño las playas de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta, cerradas este martes por contaminación fecal de origen residual.

Según han informado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, los resultados preliminares de las analíticas "son muy buenos" y, por ello y dado el número de playas que era, se ha notificado al ayuntamiento que puede abrirlas al baño.

Las playas fueron cerradas este martes tras identificar niveles elevados en los parámetros microbiológicos de control en las muestras tomadas el día 11 de agosto, en el ámbito de las actuaciones llevada a cabo en el Programa de Control de la Calidad de las Aguas de Baño, desarrollado por la Generalitat.

Según las fuentes, en esas playas las muestran superaban el doble de los valores máximas admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, que señala una contaminación de origen residual.

Por ello, se solicitó al Ayuntamiento de Oliva el cierre de las playa, que han podido ser reabiertas este miércoles.