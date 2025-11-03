Las reacciones a la dimisión de Mazón: El Gobierno defiende su actuación en la dana y Morant lo califica de "buena noticia"

Las reacciones al anuncio de la dimisión del ya presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se han hecho esperar este lunes tras la comparecencia del líder del Consell. La ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha calificado de "buena noticia" el anuncio de dimisión y ha atribuido a las víctimas de la dana el "mérito" de haberse "cobrado la cabeza" de quien ha tachado como "el peor presidente de la Generalitat" en toda su historia.

En una comparecencia ante los medios en la sede de los socialistas valencianos, Morant ha asegurado que la marcha de Mazón supondrá "un alivio, aunque parcial", para los miles de víctimas de las inundaciones que hace un año dejaron 229 fallecidos, para "la gran mayoría" de los valencianos y para el propio PSPV-PSOE.

Sin embargo, esa "buena noticia" anunciada este lunes es solo una "solución parcial" para la Comunitat Valenciana, según Morant, pues ahora Mazón "se cobija" en Les Corts para no asumir las responsabilidades judiciales que "seguro" tendrá que atender por su papel en la gestión de la dana. "Es una prórroga, se dan más tiempo, pero los valencianos no tenemos más tiempo que perder", ha señalado para criticar que el presidente se vaya "como vino, mintiendo y culpando a los demás. Tarde, mal y de manera vergonzosa". Asimismo, Morant ha criticado la "falta de liderazgo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien como máximo responsable de su partido ha sido "inútil" para ofrecer soluciones durante estos últimos días de negociaciones entre el PPCV y Génova.

En este sentido, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han defendido este su actuación ante la dana "que se traduce en una inversión superior a 1.200 millones de euros" para reconstruir la Comunidad Valenciana; "no hemos rechazado ni una sola petición" de ayudas, aseguran desde el departamento, que ha respondido así a las palabras lanzadas por Mazón este lunes y con las que ha acusado a la Aemet y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de "tremendos fallos" en la gestión y prevención de la dana del 29 de octubre de 2024.

Según fuentes del Miteco, el día de la dana, la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) actuaron "con rigor técnico", aportando datos esenciales para la prevención de riesgos meteorológicos e hidrológicos.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha señalado en sus redes sociales que “229 víctimas y sus familiares no merecían una comparecencia". "No merecían este presidente y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban", ha afirmado.

Apoyo de los suyos

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha valorado que el aún presidente haya asumido "su responsabilidad política" a consecuencia de la dana de hace un año "en contra posición con Sánchez y su Gobierno". En un comunicado, Barcala ha destacado que Mazón se hace "a un lado para que la situación no impida el avance de la Comunitat Valenciana y el desarrollo del proyecto social, económico y político que necesita nuestra tierra; y porque nada debe distraernos ni un minuto de la reconstrucción".

"El jefe del Consell ha demostrado una autocrítica y una capacidad de decisión que deja en evidencia al Gobierno de España con Pedro Sánchez al frente, que no solo ha sido incapaz de asumir sus responsabilidades en la dana sino que ha actuado de mala fe y con un infame cálculo político como se ha visto pocas veces en la Democracia española", ha apuntado el alcalde.

Para el también presidente del PP local de Alicante, Sánchez "no asume ninguna responsabilidad política ante la omisión de ayuda durante y después de la tragedia, y eso es algo que no le quepa ninguna duda al Partido Socialista que los ciudadanos de esta Comunidad no vamos a olvidar nunca".