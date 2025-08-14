Recapitulación del estado de los siete incendios de Valencia tras 24 horas sin descanso

El calor y las tormentas secas en el interior de Valencia están poniendo en jaque los montes. En poco más 24 horas, desde el miércoles al mediodía al jueves al anochecer, el servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana declaró siete incendios más tres conatos desactivados en Cox, Requena y la Vall D'Uixo y una falsa alarma en Morella.

El miércoles por la noche se dieron por extinguidos los fuegos en Alto del Solomón, cerca de Enguera, y en Alpuente y ayer se hizo lo propio en Millares.

Este jueves se declararon otros tres fuegos en Bicorp, Cortes de Pallás y Cofrentes: los primeros dos se dieron por extinguidos por la tarde tras realizar durante todo el día labores los servicios de bomberos forestales.

Pasadas las 19:00 se declaró el de Cofrentes, municipio vecino de Teresa de Cofrentes, que estaba pendiente de evolución.

El de Teresa de Cofrentes seguía siendo al anochecer el incendio más virulento, desatado a las 15:47 del miércoles. Este jueves se avanzó mucho en su extinción y pasadas las 15:00 de la tarde, el 112 anunció que este estaba ya "perimetrado" en una zona de 13 kilómetros tras haber calcinado 504 hectáreas. Allí seguían trabajando 190 efectivos entre bomberos forestales y agentes de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Tras asegurar el incendio se aplicaron retardantes en la zona del perímetro para evitar que haya reproducciones y conforme avanzaba la tarde preocupaba la falta de humedad, que había sido del 80% la noche anterior y había ayudado a controlar el incendio, por lo que estaban atentos especialmente a la evolución en "la zona sureste, que es la que tiene más difícil acceso terrestre y es en la que se está trabajando con más intensidad", informaron los servicios de Emergencia.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se desplazó el miércoles por la noche junto con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, al puesto de mando, y este jueves estuvieron allí coordinando el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, junto con la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien aseguró que existe "la máxima colaboración y coordinación" entre el Gobierno y la Generalitat valenciana en la lucha contra el incendio.

Ambos dieron parte y aseguraron que había un bombero herido sin gravedad y que seguían 15 personas desalojadas de diseminados. Además, el Rey Felipe VI telefoneó a Mazón, quien agradeció el gesto.

Valderrama explicó que el helicóptero de vigilancia de la unidad de prevención ha estado sobrevolando zonas donde ha habido tormentas secas, como Venta del Moro, la plana de Requena-Utiel o Los Serranos para "evitar que se propague otro incendio".