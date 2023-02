Un recurso del PP paraliza el cierre del túnel de Guillem de Castro

El Tribunal de Recursos ha suspendido el proceso de licitación del proyecto para la remodelación de la calle Xàtiva y Guillem de Castro de València que prevé el cierre al tráfico del paso inferior que une Guillem de Castro con Ángel Guimerá, hasta que resuelva el recurso que ha presentado el PP.

Así lo ha señalado este jueves el grupo popular municipal, que ha mostrado en un comunicado su satisfacción por la resolución del Tribunal de Recursos tras el recurso que han presentado contra una medida que, sostienen, "nace sin el consenso con los vecinos y comerciantes, y no dispone de informes de movilidad sobre la afección al tráfico".

La portavoz del grupo popular, María José Catalá, ha explicado que están en contra de este proceso "por los perjuicios que puede suponer el cierre de este túnel y el proyecto de dejar en un solo carril la circulación" en Guillem de Castro y calle Xàtiva.

El proyecto "supondrá un nuevo estrangulamiento en el tráfico de la ciudad", asegura Catalá, quien ha censurado que no se valore el impacto que tendrá sobre otras rondas de circulación, como las Grandes Vías, y ha anunciado que si es alcaldesa dejará sin efecto el proceso, porque no actuará "a base de ocurrencias ni de imposiciones".

Según el PP, la resolución del Tribunal concede la medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación, sin que esta afecte al plazo de presentación de ofertas, de forma que será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada.

El análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los recursos "pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender cautelarmente este hasta el momento que se dicte la resolución del recurso", añade.

Por su parte, fuentes de Ayuntamiento han señalado que el PP, "además de no entender" el funcionamiento de una licitación ni del Tribunal de Recursos, "solo busca entorpecer y frenar proyectos de transformación urbana, porque no tienen una alternativa que proponer".

En el PP "carecen de modelo de ciudad, por lo que no pueden hacer otra cosa que mirar al pasado reivindicando una ciudad que ya no existe". señalan desde el Ayuntamiento, y consideran que la ciudadanía tiene "otras necesidades, para las que el PP no tiene respuesta".

Además, aseguran que un concejal de oposición, como ha sido este el caso, no puede presentar recurso ante este tribunal.