La Región de Murcia despide octubre con cielos despejados y temperaturas de más de 25 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 31 de octubre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, e intervalos de nubes bajas y brumas en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas irán en ligero descenso. Los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.