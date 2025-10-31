Tiempo
La Región de Murcia despide octubre con cielos despejados y temperaturas de más de 25 grados
Buen tiempo de cara al día de Todos los Santos
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 31 de octubre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, e intervalos de nubes bajas y brumas en el Campo de Cartagena.
Las temperaturas irán en ligero descenso. Los vientos soplarán flojos variables.
En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.
