Rescatan el cadáver de una persona en el río Segura a su paso por Orihuela (Alicante)

Los bomberos han rescatado este lunes el cadáver de una persona en el río Segura a su paso por el municipio de Orihuela (Alicante) y la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este caso.

Fuentes de la Policía Nacional han señalado a EFE que el cadáver corresponde a un varón, aún por identificar, y han indicado que "aparentemente no presenta síntomas de violencia", a expensas del resultado de la autopsia.

La Policía Científica y la Judicial se han personado en el lugar, al activarse el protocolo en estos casos, y están a la espera de que llegue el médico forense.

La intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se ha iniciado sobre las 8.48 horas y se ha utilizado material de rescate subacuático. Una vez extraído del rio, el cuerpo ha quedado en custodia de la Policía Judicial, según fuentes del Consorcio.