Rescatan a un escalador suspendido en el aire y sobre el mar en Calpe (Alicante)

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha rescatado a un hombre de 28 años que quedó suspendido sobre el mar cuando practicaba escalada en la Serra de Toix, en el municipio alicantino de Calpe, después de que se le hubieran enredado las cuerdas.

La intervención, de la que ha informado este miércoles el Consorcio, se llevó a cabo este martes tras recibirse el aviso del percance sobre las 12.05 horas.

El escalador, localizado en la vía Erikindia, no podía ni subir ni bajar, por lo que se movilizó el Grupo de Rescate de Montaña (GER) y el helicóptero Alpha 01 de rescate para su evacuación.

El operativo se dio por finalizado a las 14.11 horas y, según la misma fuente, el varón no resultó herido.