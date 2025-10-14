Restablecen la circulación de trenes entre Valencia y Barcelona afectada por la dana Alice

Adif restablece la circulación ferroviaria en el Corredor Mediterráneo entre Barcelona y València a las 20:00 horas de este martes tras el avance en los trabajos de reparación de los importantes daños causados por la dana Alice en la infraestructura y las instalaciones en las provincias de Castellón y Tarragona.

Desde esa hora ya se podrá circular por una vía entre Ulldecona y L’Aldea, el tramo que se encontraba cortado por los graves desperfectos causados por el temporal, como inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, en varios puntos, ha informado Adif en una nota de prensa.

Para las tareas de reparación se ha destinado hasta el momento más de un centenar de técnicos, maquinaria de vía especializada como perfiladoras, bateadoras, además de 1.100 metros cúbicos de balasto que se han trasladado en tres composiciones desde el punto de acopio, situado en Moncofa (Castellón).

"A pesar de la repetición de fuertes lluvias durante la tarde-noche de ayer, las condiciones meteorológicas han mejorado y el despliegue de medios técnicos y humanos realizado permiten avanzar con mayor intensidad en estas complicadas tareas de reposición de la plataforma de vías y de las instalaciones ferroviarias afectadas", han indicado desde Adif.

Según detallan, en estos momentos, la única restricción a la circulación se centra en una vía entre Ulldecona y L’Aldea, por lo que se sigue trabajando para finalizar la reparación de las afectaciones, también consistentes en arrastre del material de soporte, el balasto, dejando las traviesas sin apoyo y causando daños estructurales en la vía.

En este punto, "por el momento no existe previsión para el restablecimiento total del tráfico por ambas vías", advierten.

Otros de los principales puntos que han registrado daños por la dana Alice se han concentrado en la provincia de Castellón, donde la caída de un rayo dejó sin tensión la catenaria entre Santa Magdalena de Pulpís y Benicarló, una afectación resuelta ayer por la noche, según las fuentes.

En Benicarló, donde la caída de un rayo provocó daños de diversa importancia en las redes de señalización, instalaciones de seguridad y sistemas de control de tráfico, se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Del mismo modo, se han suspendido los trabajos de la Fase I del Corredor Mediterráneo en la estación de Santa Magdalena de Pulpis, lo que permite aumentar la capacidad de la infraestructura al poder circular por ambas vías hacia y desde Vinaròs, teniendo en cuenta que las instalaciones de control, mando y señalización de Benicarló se encuentran fuera de servicio por efectos de la dana.