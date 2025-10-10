Rifirrafe a cuenta de las entrevistas de Mazón, Bernabé dice que es una "temeridad" que sea presidente

Las entrevistas que, con motivo del 9 d' Octubre, ha concedido el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha varios medios de comunicación, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el PP y la izquierda. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado que es "una temeridad para esta comunidad" mantener a Mazón como president de la Generalitat.

Bernabé ha hecho estas declaraciones a los periodistas en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Alicante al ser preguntada sobre la entrevista concedida por Mazón a À Punt. A lo largo de la misma, el jefe del Consell insistió en que él no tenía que decidir nada sobre la emergencia, y que así lo han hecho siempre los presidentes autonómicos.

A este respecto, la delegada del Gobierno ha dicho que "es temerario mantener a un presidente que tiene ese umbral de responsabilidad y que se ha marcado esos parámetros de responsabilidad", ha dicho.

En concreto, durante esa entrevista Mazón dijo que es "falso" que él tuviera el teléfono apagado o estuviera incomunicado el 29 de octubre, así como también rechazó que él "interfiriera en el mensaje que se envió a la ciudadanía o que diera cualquier tipo de instrucción u orden operativa" a los miembros del cecopi, según recoge EFE.

Para Bernabé, "si el máximo responsable de la Generalitat es capaz de decir delante de una cámara, por sus propias cuestiones legales, que él no tiene responsabilidad de nada, es una temeridad mantenerlo como president".

El diputado del GPP en Les Corts, Nando Pastor, ha señalado que “Bernabé es quien se tiene que ir si en un día de alerta roja no tiene nada mejor que hacer que insultar a Mazón”.

“Lo que es una temeridad es tener y mantener desde hace meses a una delegada del Gobierno más preocupada por la propaganda que por proteger a los ciudadanos”, ha añadido.

Para Pastor, “los valencianos merecemos una delegada del Gobierno que esté a la altura en momentos difíciles, no a una burócrata del sanchismo que aprovecha cualquier oportunidad para insultar. Bernabé debería disculparse de inmediato y centrarse en lo que realmente importa hoy: la seguridad de todos”.

“Es intolerable -ha continuado- que la máxima representante del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, en lugar de preocuparse de mejorar la colaboración entre las instituciones, se dedique a insultar atendiendo al partidismo más ruin”.