Robos a la carrera: dos delincuentes cometen siete robos violentos en 13 horas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elda a dos varones de 26 y 28 años, por los delitos de robo con violencia. Los detenidos, cometieron hasta siete robos con violencia en apenas unas horas, siendo varias las víctimas afectadas.

La investigación se inició tras tener los agentes conocimiento de la sucesión de diversos robos con violencia cometidos en un mismo día y en un intervalo corto de tiempo. En todos ellos, los autores habían empleado una violencia extrema hacia sus víctimas con el fin de arrebatarles el bolso que portaban.

Con toda la información recabada, los investigadores pudieron determinar que los presuntos autores eran un grupo de al menos dos varones que podían estar actuando de manera coordinada y planificada.

Por ello se estableció un dispositivo de seguridad con el fin de cercar e identificar a los presuntos autores de los robos, dando rápidamente su resultado ya que en apenas unas horas los agentes consiguieron localizar y detener a dos varones que estaban relacionados con los hechos.

La rápida intervención de los agentes de las diversas unidades de Policía Nacional, consiguió frenar la actuación de los detenidos ya que en un intervalo de unas 13 horas llegaron a cometer hasta siete delitos de robo con violencia, llegando a ocasionar en alguna de las víctimas lesiones tras el forcejeo.

La investigación llevada a cabo pudo relacionar la autoría de los detenidos con los delitos imputados, ya que se pudieron recuperar parte de los objetos arrebatados a las víctimas y posteriormente les fueron devueltos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda, decretándose el ingreso en prisión para ambos detenidos.