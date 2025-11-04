El Roig Arena de Valencia también se rinde al fenómeno de "Operación Triunfo"

La gira de Operación Triunfo 2025 recalará en el Roig Arena -el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- el próximo 18 de julio. Los dieciséis concursantes del talent show musical se subirán al escenario para interpretar una selección de los temas más destacados de la edición.

Así lo anunció Chenoa anoche durante la emisión en directo de la Gala 7. Claudia Arenas, Crespo, Cristina, Guille Toledano, Guillo Rist, Laura Muñoz, Lucía Casani, María Cruz, Olivia, Teyou, Tinho, Max, Judit, Carlos, Salma de Diego e Iván Rojo partirán en gira por primera vez para cantar en directo ante los miles de seguidores que se congregan cada lunes frente a sus televisiones.

Las entradas para el concierto de OT2025, programado para el 18 de julio de 2026, ya están a la venta en la web www.roigarena.com

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.