Rosalía estrenará en el Roig Arena de Valencia su nuevo disco el 7 de noviembre con Ed Sheeran

La cantante Rosalía ha confirmado este viernes que celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Lux', en 'Los 40 Music Awards Santander 2025', en el recinto Roig Arena de València, el 7 de noviembre, donde interpretará en directo su nuevo disco. En el evento coincidirá con el artista británico Ed Sheeran.



En una entrevista en el programa 'Anda ya' de Los 40, la cantante ha dicho que tenía muchas ganas de volver a València y esta es una oportunidad única para presentar por primera vez en directo su cuarto disco, 'Lux'. Además, lo hace un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada de la dana.



El próximo 7 de noviembre la cantante catalana se subirá al escenario del Roig Arena para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión.



Con esta confirmación se cierra el cartel de esta edición, que este año tiene en Valencia la sede del evento musical.



Hace unos días, los seguidores de la cantante colapsaban el centro de Madrid en la presentación de la portada del nuevo proyecto discográfico.



Más de tres años después de conquistar el planeta con 'Motomami', Rosalía lanza junto a Columbia Records y Sony Music 'Lux', un álbum compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD, en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.



El disco, que ha grabado junto a la London Symphony Orchestra, explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad.