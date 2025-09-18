Sánchez anuncia 12.888 millones de euros para los aeropuertos españoles de 2027 a 2031

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se invertirán 12.888 millones euros en los aeropuertos españoles como parte del Plan Estratégico de Aena para 2027-31 en un acto que ha tenido lugar en el aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández, ubicado en El Altet, Elche.

Sánchez ha destacado que el impacto de las inversiones será “positivo porque llegará a todos los aeropuertos de la red”, y ha recalcado que este año ha habido “217 millones de pasajeros en toda la red y la previsión es que se superen los 320 millones hasta final de año".

En el caso de Alicante se superarán en 2025 los 20 millones de pasajeros; se trata de “un aeropuerto que ha sido reconocido por quinta vez como el mejor aeropuerto de Europa”, ha recalcado. De los 13.000 millones de euros, 1.154 millones, ha dicho, se inyectarán al aeropuerto de Alicante-Elche “Miguel Hernández”; en concreto, a la ampliación del edificio de la terminal y a una nueva calle de rodaje para agilizar la operativa en la pista.

Un avión, cada 12 segundos

“Cada 12 segundos despega un avión en los aeropuertos españoles”, ha indicado el presidente del Gobierno para añadir que “el pasado mes de agosto más de 33 millones de personas utilizaron 21 aeropuertos de Aena” para destacar que por el aeropuerto de Alicante Elche-Miguel Hernández transitaron más de 2 millones de pasajeros y se registraron 12.600 operaciones.