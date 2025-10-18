Sanidad asegura que ha realizado 11.423 mamografías más hasta octubre que el año pasado

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado que se han realizado 11.423 mamografías más hasta octubre que en el mismo periodo del año pasado dentro del programa de cribado del cáncer de mama.

Gómez ha manifestado que este dato evidencia "la efectividad" de las medidas de mejora implementadas para revertir "la situación de abandono" en que la Conselleria encontró el programa de cribado, con más de 167.000 mujeres sin invitar a participar en el programa y 11 mamógrafos -de 25- "obsoletos, inutilizables y sin contrato de mantenimiento", y la eliminación de la doble lectura.

Ha criticado que el programa era "desorganizado, tecnológicamente obsoleto y con fallos graves en los circuitos asistenciales, la capacidad de respuesta y la calidad de datos", y ha calificado de "imprudente" el anuncio del expresidente Ximo Puig en 2022 del incremento progresivo del rango de edad desde los 69 hasta los 74 años cuando "sabía que no tenía capacidad para afrontar dicha ampliación", ya que este año se ha introducido la cohorte de 72 años.

Según Marciano Gómez, este anuncio se hizo "a sabiendas de que la situación del programa dejaba una media de 90.000 mujeres anuales sin citar dentro del rango de 45 a 69 años”.

La Conselleria comenzó a implementar medidas para recuperar el programa de cribado e ir incorporando a las mujeres de manera progresiva, algo que “no se consigue en un mes ni en un año", según Gómez.

Entre ellas, la inversión de 3,5 millones de euros en la renovación de 11 mamógrafos y en un contrato anual de mantenimiento para los equipos, la recuperación de las dobles lecturas y la introducción de la IA como herramienta de apoyo para las lecturas de pruebas, además de la integración de la Unidades de Detección Precoz de Cáncer de Mama (UPCM) en los servicios de radiodiagnóstico hospitalarios, y un nuevo programa informático.

Además, se ha comprometido a garantizar la comunicación de los resultados de mamografías del programa de cribado de cáncer de mama en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba, y el conseller apunta que si se supera ese plazo hay que acudir al SAIP del hospital.

En el primer semestre de 2026, completará el impulso tecnológico con la automatización integral del proceso apoyado en plataformas de comunicación omnicanal, de manera que las mujeres podrán recibir toda la información del proceso a través de la nueva versión de la app GVA Salut que se pondrá en marcha en breve, y/o a través de correo electrónico, sms u otros medios digitales.

Cruce de acusaciones

La diputada nacional del PP por Valencia y miembro de la Comisión de Sanidad, Esperanza Reynal, ha asegurado que el Consell "trabaja desde el primer día para revertir la nefasta gestión del Botànic" en el cribado del cáncer de mama, y ha lamentado las declaraciones de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, en este asunto.

La diputada del PPCV ha afirmado que para la Generalitat Valenciana la prevención y lucha contra el cáncer de mama es "una prioridad absoluta" y la Conselleria de Sanidad ha adquirido 11 nuevos mamógrafos para sustituir los obsoletos.

Según ha dicho Reynal, el año pasado el conseller ya denunció que más de 167.000 mujeres valencianas se quedaron sin mamografía con el Botànic porque "no las citaban”, y ha acusado al gobierno anterior de "ocultar deliberadamente que desde 2019 a 2023 multiplicaron por 3 los pacientes derivados al plan choque, a la privada”.

Para la diputada, “el PSOE no está para dar lecciones en temas de sanidad, y mucho menos en la Comunitat Valenciana”, y ha instado a la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant “a trabajar más por el bien de los valencianos y menos en sacar rédito político de algo tan sensible y delicado”.

Por su parte, Morant, ha calificado de “inadmisible” los recortes aplicados por el Consell en materia de Sanidad y en concreto en los cribados de cáncer de mama, y ha exigido la dimisión del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por "el caos" de las mamografías.

“No hay excusa para lo que está ocurriendo con las mujeres en la Comunitat Valenciana con una enfermedad que causa mucho dolor. La situación es tan grave que pedimos la dimisión del conseller de Sanidad”, ha exigido la secretaria general de los socialistas valencianos.

Morant ha recordado que en 2024 más de 90.000 mujeres valencianas quedaron fuera de estos cribados al no llamarlas a las revisiones por parte de la Generalitat del PP, y es "especialmente grave" la situación del área de Salud de Xàtiva-Ontinyent, "la que peores datos obtuvo en el cribado de cáncer de mama en 2024 ya que más de 10.000 mujeres de las comarcas del departamento, el 60% del total, quedaron fuera de las llamadas para las pruebas diagnósticas.