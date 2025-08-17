El seguro deja tirada a una turista hospitalizada en Alicante: su hijo recauda 100.000 euros para devolverla a Irlanda

Carol Callaghan, una mujer irlandesa de 58 años procedente de Cork, en la República de Irlanda, ha tenido el susto de su vida. Mientras hacía turismo en unas vacaciones con amigos en Alicante sufrió una parada cardiorrespiratoria, razón por la que fue inmediatamente hospitalizada. Los médicos españoles fueron francos en todo momento, y la gravedad del cuadro diagnóstico era tal que apenas dudaban de que la paciente saliese adelante. La mujer estuvo en coma una semana y, milagrosamente, se está recuperando ahora.

Es por este motivo que su hijo Jack ha iniciado una campaña de micromecenazgo en una plataforma, GoFundMe, en la que apela a la solidaridad de sus compatriotas para reunir el dinero suficiente con el que poder fletar un avión medicalizado que pueda devolver a su madre a su país, donde deberá seguir siendo tratada en una clínica de rehabilitación para que su recuperación pueda ser total.

La historia la ha compartido el propio hijo en la radio irlandesa y ha dado el salto a toda la prensa anglosajona. Tanto, que de los 100.000 euros que necesitaba reunir ya ha conseguido más de 98.000. "Carol sigue hospitalizada en España y la gravedad de sus lesiones implica que necesitará de una rehabilitación a largo plazo y atención especializada".

El seguro le ha negado el avión

"Desafortunadamente, su seguro de viaje se ha negado a cubrir el coste de su regreso a Irlanda para recibir el tratamiento que necesita con urgencia", escribe Jack, el hijo de esta mujer.

"Para que Carol regrese sana y salva, es necesario trasladarla a casa en una ambulancia aérea con un equipo médico, un coste que supera con creces lo que nuestra familia puede afrontar sola. Estamos pidiendo ayuda. Cada donación, por pequeña que sea, se destinará directamente a el costo del vuelo médico para traer a Carol a casa, su rehabilitación y recuperación y cualquier atención y apoyo continuo que necesitará en este viaje".

Por el momento no ha trascendido el nombre de la compañía aseguradora que ha dejado a esta irlandesa a su merced en Alicante.