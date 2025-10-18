Siloé, España y todos los besos en Elche (Alicante)

Cantan Siloé, vallisoletanos de raza, que «todos los besos que damos, todos empiezan aquí y se nos va de las manos; y si nadie viene a buscarte, me tienes aquí».

Bordan una letra en la que nos invitan a que nos queramos, abracemos, besemos, a que contemos los unos con los otros, a que volvamos a la tribu, a esas redes de apoyo real -familia, amigos, vecinos- que han logrado que la sociedad prospere a lo largo de la historia.

Y que nos han hecho, y hacen, a todos mejores personas con un simple «¿Cómo estás?» o el «Me tienes aquí» de la letra de Siloé.

Esa canción, o más bien himno, sonaba en Elche (Alicante) el sábado pasado en el festival de música Oasis, el mismo día en que la selección española de fútbol goleaba a la de Georgia, también en Elche. Así, con un 2-0 bajo el brazo, las camisetas rojas y las camisetas verdes y blancas del Elche C.F. empezaron a colarse en el festival.

Todos a una, sin duda, para tener presente y celebrar que, tras el temporal viene la calma, y que, una vez superada la alerta roja del jueves 9 de octubre, avisando de que una dana llamada Alice amenazaba nuestra incierta vida diaria, la noche era para vivirla.

Y para seguir al dictado los consejos de Siloé y sentir, con el calor de los otros, que en tiempos de individualismo atroz, de hiperconexión digital y de desconexión del mundo real, hay luz. Y los eventos que pendían de un hilo por el temporal finalmente se organizaron.

Hay, sin duda, un antes y después en la Comunidad Valenciana tras el 29 de octubre pasado, y se llama aviso por lluvias o inundaciones. Y marca nuestro paso.

Pues eso, que hemos aprendido que la vida es eso que sucede cuando el cielo se despeja de nubes y España juega al fútbol en Elche, mientras la música nos invita a querer a los demás, a contar con ellos y a ser su apoyo. Y a no dejar que se pierda ni un beso que no damos.