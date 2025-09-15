SOS Desaparecidos denuncia que el Gobierno les ha excluido del funeral de Estado de la dana

El funeral de Estado por las víctimas de la dana se celebrará el próximo 29 de octubre en la Ciutat de Les Arts i les Ciències. Así lo anunció el propio Gobierno quien asegura seguir y respetar el deseo de las asociaciones de víctimas que se reunieron con el presidente Pedro Sánchez en Valencia.

De los detalles de cómo se desarrollará se sabe poco todavía. La hora no está fijada ni tampoco el formato que se seguirá. Los detalles del mismo llegan en cuentagotas y, al menos de momento, de manera extraoficial. Las asociaciones están valorando comparecer en el funeral y algunas han mostrado ya su rechazo a que asista el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Al margen de todas estas cuestiones una de las asociaciones que agruparon desde el primer momento a familiares de las víctimas han denunciado este lunes que no han sido invitadas al funeral. Se trata de SOS Desaparecidos, una entidad que sí se reunió con el presidente Mazón el pasado mes de marzo.

En un comunicado esta asociación ha recordado que la asociación está personada en la dana y que representa de forma totalmente "gratuita y altruista" a más de 80 familias con víctimas mortales. Lamenta también que se les haya excluida de otras reuniones, pues la asociación mantiene encuentros con todas las instituciones y cargos políticos que así lo soliciten, sin "distinción de ideologías ni colores políticos". Por tanto, ahora reivindican "su derecho a participar tanto en el funeral de Estado por las víctimas del 29 de octubre, como en los preparativos del mismo, nuestra opinión y responsabilidad".