Suman a Pérez Llorca al cartón de Mazón en la manifestación trece meses después de la dana

La manifestación contra la gestión del dimitido presidente de la Generalitat Carlos Mazón en la dana ha comenzado pasadas las 18 horas en el centro de València para reclamar que renuncie a su aforamiento y declare ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana.

Con un cambio de itinerario respecto a la petición inicial de los convocantes, la marcha 'Mazón a presó' se ha iniciado en la calle Barcas con Poeta Querol, en la zona más comercial de la ciudad, que este sábado se encuentra abarrotada de gente por las compras y el ambiente navideño, y concluirá en la Porta de la Mar.

En esta ocasión, trece meses después de la dana del 29 de octubre de 2024 que causó 229 víctimas mortales, la protesta rinde homenaje a las personas fallecidas, a los afectados y "a todas aquellas que se han solidarizado movidas por la empatía y el apoyo mutuo para tratar de sacar al pueblo valenciano del fango".

Está convocada, como las anteriores, por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a asociaciones de víctimas, los Comités Locals d'Emergencia i Reconstrucció (CLER) y l'Acord Social Valencià.

Antes del inicio de la marcha, los asistentes han vuelto a reclamar que Mazón deje su acta de diputado, y en consecuencia de estar aforado, y que acuda a declarar al juzgado de Catarroja.