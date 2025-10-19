El Tastarrós, la gran fiesta del arroz valenciano, culmina con miles de comensales

No hay porque limitar el arte de guisar un buen arroz a la bendecida paella valenciana, porque en ese mismo recipiente y con buenas dosis de destreza e imaginación, se guisan y disfrutan decenas de sabrosas recetas, usando el arroz de nuestra protegida y amenazada Albufera, porque a arroceros no hay quien nos gane a los valencianos.

De eso va el Tastarrós, la gran fiesta del arroz que se ha celebrado por novena edición durante este fin de semana en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ideado y organizado por la Denominación de Origen Arroz de Valencia, el gustoso certamen ha reunido durante dos días a casi 30 restaurantes muy relevantes de la tierra, que a la vista del público han cocinado sus arroces en paella con recetas creativas e ingredientes muy bien combinados y novedosos, con carnes, verduras pescado y marisco.

De hecho, la oferta ha sido muy amplia: Desde arroz con torreznos y costillas, de carrillera ibérica, de puchero valenciano, de verdura con setas, meloso de cordero con calabaza y trufa, el de pato y foie, el del senyoret, y entre muchos más, como no, la reina de nuestra gastronomía, la paella valenciana.

El espectáculo ha sido total y multitudinario con la presencia de alrededor de 40.000 personas; un público curioso y hambriento formando largas colas e involucrándose en el festín desde el mediodía a pasadas las 16 horas de ambas jornadas. El buen tiempo y las altas temperaturas han contribuido al éxito total y a las largas colas para adquirir los tickets, a cinco euros el plato de arroz y a tres la cerveza, que no han parado en ambas sesiones, demostrando, por si había dudas, que en Valencia, el arroz en paella mueve montañas. Sorprendidos turistas extranjeros y españoles y público valenciano, muchos con fiambreras para llevar a casa, han disfrutado de un festival dominguero y arrocero creado para mayor gloria del grano valenciano en sus variedades Bomba, Senia y Albufera, bajo el paraguas de la D. O. propia.

El Tastarrós es una demostración festiva, lúdica y mediterránea de nuestra identidad culinaria, de nuestra tradición, del paisaje y de la tierra, como nadie más puede hacerlo.

Fiesta paralela y premios

La fiesta gastronómica se celebró envuelta de toda una serie de eventos paralelos que le dieron realce, valor y músculo al protagonista principal: El arroz de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, en el que se integran una gran mayoría de las marcas que conocemos y utilizamos a diario.

Pensado para disfrute de todos los públicos, se celebraron en paralelo una gran variedad de actividades como degustaciones, talleres, exposiciones, conciertos y espectáculos como el pasacalle de gigantes y cabezudos o la Dansa dels Porrots de Silla. Así fue también con el esperado concurso “Arrocero del futuro”, para jóvenes cocineros de menos de 40 años, que ganó el chef Arturo Roig, del restaurante A Roig Viu de Albaida (Valencia). Exposiciones como ‘Peixca a l’Albufera’ o la muestra de las barcas tradicionales de los pescadores del Port de Catarroja, demostraciones como ‘Maestros del Arroz’ o ‘Tastarròs t’ensenya’ y exhibiciones sobre la producción del arroz o concursos como el del Llaurador Més Ràpid de l’Albufera y conciertos de artistas como Christian Penalba, Diego Barberá y Xavi de Bétera.

Sin lugar a dudas. El Tastarrós se ha ganado con creces ese puesto privilegiado del que goza cada año entre los valencianos, gracias a ese bendito arroz que es cosa nuestra y que mueve montañas.