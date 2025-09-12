El Teatro Escalante de Valencia celebra 40 años de vida con 14 estrenos

El Escalante, el proyecto teatral de la Diputación de Valencia, celebra este año su 40 temporada al "servicio de la infancia, la juventud y las artes escénicas", según los responsables de la corporación provincial, con una programación que reúne 40 compañías, 20 de ellas valencianas, y 236 funciones, de las cuales 150 están destinadas a la comunidad educativa con más de 30.000 butacas escolares.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, dio a conocer este pasado jueves la nueva propuesta teatral que conmemora "cuatro décadas de historia con cuatro producciones propias con sello Escalante". "Queremos que este aniversario sea inolvidable y único, especialmente para nuestro público, los niños y niñas de la provincia de Valencia", ha destacado Gil en la rueda de prensa que tuvo lugar en el Teatro Principal. Asimismo, apuntó que este año "el 64% de las funciones programadas serán pases escolares para continuar acercando el teatro a los más pequeños y mantener más vivo que nunca el espíritu Escalante".

Por su parte, la directora y coordinadora artística, Marylène Albentosa, ha manifestado que al inicio de esta temporada "solo podemos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que el Escalante haya llegado hasta aquí, público, creadores, compañías... una temporada dedicada a los que hemos crecido con el Escalante y al nuevo público que se incorpora".

El Escalante lleva 40 años siendo la puerta de entrada a los escenarios para miles de alumnos y familias, y continúa apostando una temporada más por el talento local presentando cuatro producciones propias: la reposición de "L’Aneguet Lleig", de Albena Teatre, "Tot eixirà malament (i serà perfecte)", de Infinito Teatro; "El Pati", de Pérez & Disla; y "Magatzem de somnis", de Vudú Teatre. También se podrán ver dos espectáculos creados especialmente para el Escalante: "Nadal de circ amb Escalante", de la mano de La Fam, y "Flipa-fest", un gran espectáculo de magia con Nacho Diago.

Además, el teatro de la Diputación de Valencia será el escenario del estreno de trabajos de reconocidas compañías valencianas: "Dominare", de Maduixa Teatre, i "Marieta", d’Horta Teatre. En total, habrá 14 estrenos absolutos -cuatro corresponden a producciones propias y 10 a otras compañías-, a los cuales hay que sumar otras 16 producciones. De esta manera, teatro, circo, musicales, ópera, títeres, danza y teatro de objetos llenarán la 40 temporada los escenarios del Teatro Principal, Ribes Espai Cultural, La Mutant y el IVAF.

Además, dos producciones Escalante estarán de gira en varios municipios de la provincia. "Boira", creada per Maquinant Teatre con autoría de Aina Gimeno y dirigida a público de 6 a 12 años, y "Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets", de Bramant Teatre, con textos de Jerónimo Cornelles y Guadalupe Sáez, pensada para jóvenes de 14 a 17 años. Ambas puestas en escena visitarán los municipios de Puçol, Benigànim, l'Olleria, El Genovés, Aldaia, Silla y Picassent.

Para los más pequeños, de entre 0 y 5 años, la temporada ofrece ocho espectáculos que combinan música, juego y poesía visual y que convierten el teatro en un espacio de descubrimiento: "Marceline", de La Petita Mamaluga; "La Selva", de Teloncillo Teatro; "En els núvols", de La Negra Teatro; "Bolero", de Cie. DK59; "Bobo", de Periferia Teatro; "La Rata Marieta", de L’Horta Teatre; "Kodama", de Blink Flash; y "Fugue Fantasy", de Dybwikdans.

La programación para el público infantil presenta aventuras, emoción y espacios para la reflexión con propuestas como "Anònims", de Rauxa Cia; "Copiar", de Animal Religion; "La Maestra", de Anita Maravillas; "La Tempesta", de Zero en Conducta; "Nadal de circ amb Escalante", de La Fam; "Abocador", de Bramant Teatre; "An-Ki", de Cia. Ortiga; "El Pati", de Pérez & Disla; "Flipa-fest: Dies de Màgia a l’Escalante", de Nacho Diago; y "Objetuarium: la Vida Secreta de los Objetos", de Ana Ulloa.

La apuesta por el público juvenil continúa esta temporada con espectáculos que exploran temas actuales y próximos a su realidad: "El Universo de las primeras veces", de Nokaut Teatro; "Cuento de Navidad: Encapsulando a Dickens", de Société Mouffette/COMA14; "Thauma", de La Mula; "Sueño", de Compañía Criolla; "La Pedra de Fusta", de Compañia de Circo "eia"; "Yo soy 451", de La Teta Calva; "El pes de l’aigua", de La figuera Infinita; y "Dominare", la nueva creación de Maduixa Teatre.

Mediación e inclusión

Además de su programación escénica, el Escalante continúa reforzando su papel como agente educativo y de mediación con diferentes líneas de acción. Por un lado, el proyecto de mediación, con la participación de Anna Albadalejo y Maribel Bayona, entre otras, acerca el público al mundo del teatro mediante intervenciones en los centros educativos y al mismo teatro, antes, durante o después de las funciones.

Por otro lado, el programa 'Escalante Obert' nace con el fin de acercar la cultura a los colectivos más vulnerables, fortaleciendo los vínculos con entidades sociales y estableciendo una tarificación social que facilita el acceso a las artes escénicas y fomenta la participación de estos colectivos.